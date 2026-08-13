Raúl Castro reaparece en público en homenaje a su hermano Fidel en La Habana

En junio, la presidencia de Cuba informó en su cuenta en X que el expresidente cubano había dado su visto bueno a un paquete de reformas económicas para hacer frente a la crisis económica que enfrenta la isla, bajo fuerte presión de Washington.

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años y quien no había sido visto en público desde hacía varios meses, reapareció este jueves en un acto en La Habana con motivo del centenario de su hermano Fidel Castro.

Vestido con su uniforme verde olivo, Raúl, inculpado en mayo por la justicia estadounidense, fue ovacionado al entrar al teatro Karl Marx de La Habana, sede del acto, constataron periodistas de la AFP.

Raúl Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno ni en el Partido Comunista (único), pero conserva un papel importante en las decisiones políticas y tiene la lealtad de las fuerzas armadas.

En junio, la presidencia de Cuba informó en su cuenta en X que el expresidente cubano había dado su visto bueno a un paquete de reformas económicas para hacer frente a la crisis económica que enfrenta la isla, bajo fuerte presión de Washington.

Su última aparición pública había sido el 1 de mayo frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, donde se le vio frágil. Luego apareció en la televisión estatal durante otro acto a principios de junio.

El hermano menor del difunto Fidel Castro (1926-2016), el enemigo jurado de Estados Unidos, fue acusado en mayo en Miami por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996. Rául Castro era entonces ministro de Defensa.

La administración del presidente Donald Trump aplica una política de "máxima presión" contra Cuba, en particular desde el derrocamiento a principios de enero en una incursión militar estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro, hasta entonces el mayor aliado de La Habana.

Trump afirma que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" del país.