Cuba comienza a restablecer su red eléctrica tras tercer apagón general en menos de diez días

Los dos cortes generalizados anteriores ocurrieron la semana pasada y, en ambos casos, la recuperación del servicio tardó más de 24 horas, aunque los apagones parciales continuaron debido a la baja capacidad de generación.

cuba/Cuba restablece poco a poco este miércoles su red eléctrica, un día después de sufrir un nuevo apagón nacional, el tercero en menos de diez días y el quinto en lo que va de 2026. La isla enfrenta una severa escasez de combustible en medio de las sanciones de Estados Unidos.

El país, de 9,6 millones de habitantes, quedó nuevamente sin electricidad el martes a las 11:05 a.m. (15:05 GMT) debido a una "oscilación" del sistema eléctrico provocada por la salida repentina de una central termoeléctrica, lo que generó un fuerte desequilibrio entre la generación y la demanda de energía.

Sin embargo, el servicio comenzó a restablecerse esa misma noche, informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Según el último reporte de la compañía, ya fueron energizadas las 24 subestaciones de La Habana y 68 circuitos de distribución, lo que permite el suministro a 205.125 clientes, equivalentes al 24 % de la capital.

Además, la UNE indicó que los 43 centros médicos de La Habana cuentan con electricidad y que el servicio de agua potable comenzó a normalizarse, con cuatro de los cinco sistemas de bombeo en funcionamiento.

"El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permite el Sistema Eléctrico Nacional", señaló la empresa en Telegram.

Cinco apagones nacionales en 2026

Este es el quinto apagón nacional del año y el décimo desde finales de 2024.

Los dos cortes generalizados anteriores ocurrieron la semana pasada y, en ambos casos, la recuperación del servicio tardó más de 24 horas, aunque los apagones parciales continuaron debido a la baja capacidad de generación.

Crisis energética y falta de combustible

Cuba atraviesa una profunda crisis económica desde hace cinco años, agravada por el deterioro de su infraestructura eléctrica y la escasez de combustible.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, atribuyó la situación al endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

"Eso ocurre fundamentalmente por la situación que tiene nuestro sistema eléctrico, agudizada después de la orden de Estados Unidos", afirmó durante una conferencia de prensa.

Según explicó, el país enfrenta una "total ausencia de combustible" y dificultades para acceder a piezas de repuesto para las termoeléctricas.

Washington mantiene un embargo sobre Cuba desde 1962 y, en enero, el presidente Donald Trump reforzó las restricciones al comercio petrolero con la isla. De acuerdo con las autoridades cubanas, solo un buque ruso con 100.000 toneladas de crudo ha logrado llegar al país, lo que ha agravado la crisis energética.

"Es prácticamente una guerra"

El ministro calificó la situación como "prácticamente una guerra", al insistir en que la falta de combustible impide operar los generadores de respaldo.

Mientras tanto, los apagones superan las 30 horas consecutivas en La Habana, y en otras provincias pueden extenderse durante varios días.

La población continúa expresando su frustración por la falta de electricidad.

"Sin palabras, no se sabe qué se va a hacer. Cuando me levanté por la mañana vino la luz e hice frijoles, y ahora sales y se ha vuelto a cortar; esto no tiene solución", relató a la AFP María Caridad Álvarez, ama de casa de 62 años.

La mujer aseguró que la crisis energética "le va matando el entusiasmo al ser humano de vivir y hacer algo por esto".

En los sectores más afectados, los vecinos suelen manifestar su descontento golpeando cacerolas o incendiando montículos de basura acumulados en las calles.

Infraestructura obsoleta

La generación eléctrica en Cuba depende principalmente de siete centrales termoeléctricas envejecidas, varias con más de 40 años de funcionamiento, que registran constantes averías o requieren mantenimiento frecuente.

A ello se suma una red de generadores alimentados con diésel importado que, sin reservas de combustible, no puede operar, lo que limita aún más la capacidad de respuesta del sistema eléctrico.

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba también se han intensificado este año. Aunque ambos gobiernos han sostenido conversaciones, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció a finales de junio que no se han registrado avances en las negociaciones.