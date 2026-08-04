La desnutrición aguda infantil alcanza niveles críticos en Afganistán, según ONU

Cerca de 14 millones de afganos atraviesan una situación de hambre aguda, pero por falta de financiación, el PMA solo ha podido alimentar a uno de cada nueve en los últimos meses, explicó Aylieff.

La desnutrición aguda infantil alcanzó niveles críticos en Afganistán, donde el número de niños atendidos en urgencias no deja de aumentar, advirtió el martes la ONU, cuya asistencia en el país flaquea por falta de financiación.

"La emaciación infantil, la forma más mortal de desnutrición, ha alcanzado ahora niveles críticos en un tercio de las provincias del país", declaró el responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Afganistán, John Aylieff, desde Kabul.

Doce provincias -una cifra récord- se encuentran ahora en esta situación, según un comunicado del PMA.

"El número de niños admitidos de urgencia en los centros de salud está aumentando considerablemente", pero "las ONG constatan que muchos de ellos llegan demasiado tarde para poder ser salvados", declaró Aylieff durante una conferencia de prensa.

Los menores de dos años representan el 80% de los casos más graves tratados en salas de emergencias.

"Un número demasiado elevado de niños muere hoy en Afganistán a causa de una desnutrición aguda. Muertes que, por supuesto, son completamente evitables", lamentó el responsable del PMA.

Tras un terremoto mortal el año pasado, varios desastres climáticos y el regreso de millones de afganos expulsados de Irán y Pakistán, Afganistán ya había registrado un aumento récord de casos de desnutrición en 2025, según la ONU.

Cerca de 14 millones de afganos atraviesan una situación de hambre aguda, pero por falta de financiación, el PMA solo ha podido alimentar a uno de cada nueve en los últimos meses, explicó Aylieff.

"Me parece trágico que tan pocas voces se levanten para denunciar la situación desastrosa en Afganistán y esta crisis alimentaria que, según nosotros, está volviéndose incontrolable", sentenció.

El PMA necesita con urgencia 540 millones de dólares para cubrir sus operaciones durante los próximos seis meses en Afganistán.