Recolectores de residuos en Italia ayudan a recuperar un billete de lotería perdido

Debido a los riesgos asociados con los residuos, el vehículo fue trasladado a 3

Una mujer en Italia recuperó un boleto de lotería premiado con un millón de euros (unos 1,1 millones de dólares) después de que recolectores de basura lograran encontrarlo entre los residuos, informó a la AFP la empresa encargada de la gestión de desechos.

El boleto de premio instantáneo estaba "milagrosamente todavía entero", luego de que los trabajadores revisaran montones de basura dentro del camión recolector, explicó Roberto Nicola Toscano, administrador de la empresa SAMB, en la región de Puglia, al sur de Italia.

Según Toscano, la mujer acudió el domingo a una tienda para verificar su boleto, pero la máquina indicó que era "no pagadero". Esto ocurrió porque los pequeños comercios solo pueden entregar premios de menor cuantía.

Sin embargo, la ganadora no se dio cuenta de que había obtenido el premio mayor.

"La ganadora siempre jugaba los mismos números, porque estaban asociados a un ser querido", relató Toscano.

Al regresar a su casa, un familiar le informó que sus números habituales habían resultado ganadores. La mujer volvió de inmediato a la tienda, pero para entonces el boleto ya había sido desechado y la basura había sido recogida.

"Reconstruimos el recorrido del boleto, sin mucha esperanza de encontrarlo, porque ya había sido recogido por un camión de basura", contó Toscano.

Pese a ello, los trabajadores lograron identificar el camión correcto y detenerlo antes de que descargara su contenido.

Debido a los riesgos asociados con los residuos, el vehículo fue trasladado a una empresa especializada, donde el personal revisó cuidadosamente la carga durante más de un día.

Durante la búsqueda aparecieron varios boletos y restos de cupones, hasta que finalmente encontraron el boleto ganador.

"Ella lloró de emoción", recordó Toscano al comunicarle la noticia a la afortunada.

La operación, sin embargo, tuvo un costo. SAMB es una empresa pública, por lo que los gastos de la búsqueda habrían recaído sobre los contribuyentes.

Por ello, Toscano indicó que la ganadora firmó un compromiso para asumir todos los costos adicionales generados por la recuperación del boleto.