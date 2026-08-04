La OMS pide más apoyo para enfrentar la epidemia de ébola en RD Congo

Hasta la fecha, se han confirmado 3.748 casos de ébola en la RDC. De ellos, 708 personas se han recuperado y 1.657 han fallecido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este martes más apoyo financiero, logístico y humano para hacer frente al brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), al advertir que la epidemia avanza más rápido que la capacidad de respuesta sanitaria.

Aunque fue declarado hace menos de tres meses, este ya es el mayor brote de ébola registrado en la historia del país.

"Lamentablemente, el brote sigue expandiéndose más allá de la capacidad de respuesta", afirmó en Ginebra el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

El funcionario señaló que se requiere más financiación, así como recursos para ampliar la capacidad de tratamiento, reforzar los equipos de investigación de campo, las brigadas de entierro seguro y el trabajo de los promotores comunitarios.

Hasta la fecha, se han confirmado 3.748 casos de ébola en la RDC. De ellos, 708 personas se han recuperado y 1.657 han fallecido.

Además, las autoridades mantienen 227 casos sospechosos bajo investigación y realizan seguimiento a 17.000 contactos, de los cuales más del 80 % recibe controles diarios.

Aunque se han detectado contagios en cinco provincias, casi el 90 % de los casos se concentra en Ituri, en el noreste del país, mientras que la mayoría de los restantes se ubican en la vecina provincia de Kivu del Norte.

Jasarevic indicó que la estrategia de respuesta debe enfocarse en las zonas donde el virus se está propagando actualmente y aquellas hacia donde podría expandirse.

El ébola es una fiebre hemorrágica viral que se transmite por contacto estrecho con personas infectadas o con sus fluidos corporales.

Actualmente, no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado contra la cepa Bundibugyo, responsable de este brote.

No obstante, se desarrollan ensayos clínicos para evaluar posibles tratamientos, vacunas y medicamentos antivirales que puedan administrarse tras la exposición al virus.

La República Democrática del Congo declaró este brote el 15 de mayo, convirtiéndose en el decimoséptimo registrado en el país, que tiene una población superior a los 100 millones de habitantes. Dos días después, la OMS activó la alerta sanitaria internacional.