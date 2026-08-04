El arte puede entretener, pero también transformar vidas. Con esa visión nació Producciones Arte Positivo, una iniciativa que abre oportunidades y demuestra que el teatro puede cambiar realidades. Arte Positivo nace hace más de dos años con la intención de crear espacios para que todas las personas puedan hacer arte de manera equitativa. Cantante, actor y gestor cultural, José Alfredo Toribio encontró en el arte una forma de generar oportunidades para quienes muchas veces ven sus sueños limitados por el lugar donde nacieron.