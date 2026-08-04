Trabajador herido en altercado en la Alcaldía de Panamá fue operado por hemorragia cerebral; presentarán denuncia

Alberto Llerena, el trabajador que resultó gravemente herido durante el altercado registrado en el edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá, permanece en cuidados intensivos tras ser sometido a una cirugía por una hemorragia cerebral, confirmó este martes su abogado Valentín Jaén.

De acuerdo con el jurista, el golpe en la cabeza que sufrió Llerena al caer por una escalera fue de tal magnitud que requirió una intervención quirúrgica de urgencia, realizada la noche del lunes en el Hospital Santo Tomás.

Aunque la cirugía fue exitosa, el paciente continúa en estado delicado y los médicos aún evalúan su evolución y el pronóstico de recuperación.

El abogado Valentín Jaén, explicó que la lesión provocó una hemorragia profunda y que existía preocupación porque el sangrado no cedía, situación que mantiene al trabajador en condición crítica.

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Además, informó que la noche del lunes presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades.

Según adelantó, una vez se conozca la condición definitiva de Llerena, interpondrán querellas penales contra quienes consideran responsables de las lesiones, entre ellos el director de la Policía Municipal de Panamá y el alcalde capitalino.

El abogado señaló que, por el momento, los médicos no pueden determinar si Llerena podrá recuperar completamente su salud ni cuánto tiempo permanecerá hospitalizado.

El hecho se da en medio de la exigencia de exfuncionarios de la alcaldía que piden se cumpla con el pago de su prima de antigüedad.

Por su parte, la Alcaldía de Panamá declinó ofrecer declaraciones este martes. Consultada por este medio sobre lo ocurrido y sobre una posible investigación interna, la entidad indicó que, por ahora, se mantiene el comunicado divulgado la noche del lunes.

Información de Fabio Caballero