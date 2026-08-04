Tensión en Ormuz después de que un buque fuera alcanzado por un misil

En un nuevo giro de su postura, Trump pasó de amenazar la semana pasada a Irán con bombardeos a asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

La tensión continúa en el estrecho de Ormuz, donde un buque fue impactado por un proyectil, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Irán avanzan y que la estratégica vía marítima podría reabrirse este martes.

Sin embargo, Teherán negó que exista un diálogo con Washington, aunque Trump insistió el lunes en que las conversaciones están en marcha.

"Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento", declaró el mandatario a periodistas en la Casa Blanca, donde afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz podría producirse "literalmente mañana (martes)".

En un nuevo giro de su postura, Trump pasó de amenazar la semana pasada a Irán con bombardeos a asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

"En este momento no estamos negociando con Estados Unidos. Estamos negociando con Omán para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz", respondió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai.

Horas antes, Baqai había señalado que Irán estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Omán, país ubicado al otro lado del estrecho, para reabrir esta ruta clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

El estrecho permanece bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra, tras los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica el 28 de febrero.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron un ataque contra un aeropuerto de Arabia Saudita. El grupo, respaldado por Irán, ya había bloqueado anteriormente el paso de embarcaciones sauditas por el mar Rojo, una ruta alternativa para las exportaciones de petróleo.

"Rendición total"

Irán ha reiterado que la navegación por el estrecho de Ormuz no volverá a ser como antes del conflicto. Solo contempla autorizar una ruta de tránsito cercana a sus costas e incluso estudia cobrar un peaje, una medida rechazada por Estados Unidos.

"Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes (...) respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad", afirmó Baqai.

El estrecho fue reabierto brevemente tras la firma de un protocolo de acuerdo en junio entre Washington y Teherán, que permitió la salida de varios buques retenidos durante meses y una gradual normalización del tránsito marítimo.

No obstante, Irán volvió a endurecer su postura y restableció el bloqueo tras la reanudación de los ataques estadounidenses.

Durante la noche del lunes, un carguero fue alcanzado por un "proyectil desconocido", según informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, que inicialmente no reportó heridos ni daños importantes.

Pese a ello, Trump aseguró que el estrecho está "totalmente controlado" por la Marina estadounidense y advirtió que el bloqueo a los puertos iraníes solo será levantado si se alcanza un acuerdo o una "rendición total".

"Mentira" y "duplicidad"

Al anunciar la reanudación del diálogo, Trump afirmó que las conversaciones se realizaban a petición de Irán y con el respaldo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Irán rechazó esa versión y calificó las declaraciones del mandatario estadounidense como "una nueva mentira".

Trump respondió a través de su red social Truth Social, donde acusó a los líderes iraníes de actuar con "increíble hipocresía".

"Ya sea que Irán lo admita o no, estamos conversando sobre la solución a un problema que ellos han causado durante décadas", sostuvo.

Por su parte, Catar, uno de los principales mediadores del conflicto, confirmó este martes que continúan los esfuerzos para lograr una solución diplomática, aunque aclaró que por ahora no está previsto un diálogo directo entre Washington y Teherán.

Según medios estadounidenses, Washington evaluó lanzar bombardeos masivos el fin de semana, especialmente contra infraestructuras energéticas iraníes.

Sin embargo, Trump aseguró que desistió de esos ataques a petición de países de la región, que, según dijo, "piensan que tenemos un acuerdo".