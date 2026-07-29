Trump advierte que golpeará 'duro' a Irán tras ataques contra bases estadounidenses

Arabia Saudita y Estados Unidos anunciaron bombardeos contra grupos armados en Irak, después de que durante dos días las autoridades sauditas reportaran ataques de drones contra sus instalaciones petroleras.

Teherán, Irán/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles golpear "duro" a Irán tras un ataque con misiles contra bases estadounidenses en Jordania, reavivando un conflicto que se extiende por Oriente Medio y arrastra a países aliados de Washington y milicias afines a Teherán.

Esta advertencia sacudió las esperanzas de que un cese de las hostilidades que se mantuvo desde el sábado pudiera permitir que se reanudaran las negociaciones.

Arabia Saudita y Estados Unidos anunciaron este miércoles bombardeos contra grupos armados en Irak, después de que durante dos días las autoridades sauditas reportaran ataques de drones contra sus instalaciones petroleras.

Las nuevas hostilidades dispararon los precios del crudo, que subieron más del 5% durante la jornada por los temores de que los combates afecten el suministro mundial de petróleo. Después, el alza se moderó a cerca de un 4,6%.

Por su parte, Irán lanzó misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania.

"Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán (...) continuará la resistencia", afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución.

En respuesta, el presidente Donald Trump dijo que va a golpear "duro" a la República Islámica, poco después de que la prensa iraní reportara bombardeos estadounidenses contra una ciudad en el noroeste del país.

"Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza", dijo el mandatario según un corresponsal de la cadena Fox News que habló con el mandatario.

"Guerra indirecta"

El ejército estadounidense dijo que el ataque en Irak se dirigió a sitios logísticos y armamentísticos de un grupo alineado con Irán. Según Trump, la ofensiva estuvo coordinada con Irak.

Sin embargo, la presidencia de Irak denunció los bombardeos como "un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía".

Según la alianza de milicias iraquíes Hashed al Shaabi, 20 de sus integrantes murieron en la acción y denunció una "peligrosa escalada" contra una "institución oficial de seguridad". Entre los muertos hay cinco asesores iraníes, informaron dos altos mandos del grupo.

Esta alianza, también conocida como Frente de Movilización Popular (FMP), fue creada en 2014 para combatir a los yihadistas antes de ser formalmente integrada a las fuerzas armadas iraquíes.

Incluye brigadas de grupos proiraníes conocidos por actuar unilateralmente.

Bagdad cuenta con Washington y Teherán como sus principales aliados, pero la enemistad entre ambos ha convertido desde hace tiempo a Irak en un campo de batalla indirecta entre Estados Unidos e Irán.

Hesham Alghannam, analista e investigador de seguridad saudita, declaró a la AFP que Irán está "utilizando ahora su red de grupos afines para mantener su influencia mientras la vía diplomática acapara la atención internacional".

"La guerra indirecta es la continuación de la guerra directa por otros medios, y se está llevando a cabo con una coherencia estratégica considerable", afirmó.

Otro frente en el mar Rojo

Estados Unidos había dicho que el cese de los combates se dio para facilitar una nueva ronda de negociaciones con Irán.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el miércoles que habían atacado y detenido tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz y que mantenían "control total" de esa vía marítima, por donde pasaba 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

Las tensiones en esta vía potenciaron la importancia del mar Rojo como vía comercial alternativa para Arabia Saudita, principal exportador mundial de petróleo.

Sin embargo, la semana pasada, los rebeldes hutíes, un grupo respaldado por Irán que controla amplias partes de Yemen, anunciaron un bloqueo naval de los puertos de Arabia Saudita.

El ministro de Información del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente dijo a la AFP que el plan de los hutíes es establecer un sistema de cobro de tasas a los barcos que transitan por el estrecho de Bab al Mandeb, que da acceso al mar Rojo.

Los Guardianes de la Revolución están "ayudando en el esfuerzo", afirmó el ministro Moammar al Eryani.