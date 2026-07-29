Tom Cruise: Su hija se quita el apellido del actor y marca un nuevo capítulo en su vida

La joven estudia en la Universidad Carnegie Mellon , ubicada en Pittsburgh, donde adelanta una formación enfocada en teatro musical y drama .

Suri Cruise, hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, dio un paso que ha llamado la atención en el mundo del entretenimiento al dejar de utilizar legalmente el apellido de su padre.

Diversos reportes de medios estadounidenses indican que la joven, de 20 años, ahora figura oficialmente como Suri Noelle, un cambio que coincide con una etapa de independencia personal y académica mientras cursa estudios universitarios en Estados Unidos.

La información salió a la luz luego de que la revista People y el portal Page Six revisaran el registro de votantes del condado de Allegheny, en Pensilvania, donde la estudiante aparece inscrita bajo el nombre Suri Noelle. De acuerdo con las normas de ese estado, los ciudadanos deben registrarse para votar utilizando su nombre legal, por lo que el documento confirma que el cambio ya tiene carácter oficial.

La joven estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ubicada en Pittsburgh, donde adelanta una formación enfocada en teatro musical y drama. Aunque el registro electoral corresponde a Pensilvania, distintas publicaciones señalan que el trámite para modificar su nombre habría sido realizado previamente en Nueva York, ciudad en la que vivió durante la mayor parte de su vida junto a su madre antes de mudarse para iniciar sus estudios superiores.

El apellido elegido tampoco corresponde al de Holmes. En realidad, Noelle es el segundo nombre de la actriz, nacida como Kate Noelle Holmes. La decisión ha sido interpretada como una manera de construir una identidad propia y, al mismo tiempo, mantener un vínculo simbólico con la mujer que la ha acompañado desde la separación de sus padres.

Los reportes también recuerdan que este nombre ya había aparecido públicamente en junio de 2024, cuando la joven se graduó de la escuela secundaria. En aquella ceremonia figuró como Suri Noelle, aunque hasta ahora no existía una confirmación de que el cambio hubiera sido formalizado de manera definitiva.

La historia familiar de Suri ha estado bajo el escrutinio mediático desde su nacimiento en abril de 2006. Ese mismo año, Tom Cruise y Katie Holmes contrajeron matrimonio tras una relación que despertó enorme interés en Hollywood. Sin embargo, la unión terminó en 2012, cuando la actriz solicitó el divorcio y obtuvo la custodia de su hija. Desde entonces, ambas establecieron su residencia en Nueva York, donde Holmes procuró mantener a la joven alejada de la atención constante de los medios.

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Con el paso de los años, la presencia pública de Suri fue cada vez más limitada. Mientras crecía, su madre insistió en ofrecerle un entorno lo más normal posible pese a la enorme notoriedad que rodeaba a la familia. En distintas entrevistas, Holmes habló sobre ese esfuerzo por proteger la privacidad de su hija frente a fotógrafos y publicaciones sensacionalistas.

En una conversación con Glamour en 2023, la actriz expresó su orgullo por la joven y aseguró: “Lo realmente importante para mí con mi hija, debido a que ella desde pequeña ha estado expuesta, ha sido protegerla”. En la misma entrevista añadió: “Estoy muy agradecida de poder ser su madre, es una persona increíble”.

Años antes, durante una entrevista con InStyle, Holmes también recordó la intensa presión mediática que enfrentaban cuando Suri era pequeña. “Nos perseguían muchísimo cuando era pequeña”, relató la actriz. Más adelante recordó: “Yo quería sacarla de casa, así que iba con ella al parque como a las seis de la mañana, para que no nos vieran. Pero luego hay un vídeo en el que la tengo en brazos, ella tiene como dos años, y se pone a saludar a las cámaras. Es una niña muy especial”.

El cambio legal de nombre ocurre en un contexto en el que otros hijos de celebridades también han decidido modificar o dejar de utilizar el apellido paterno, consolidando una tendencia que refleja decisiones personales adoptadas al alcanzar la mayoría de edad y construir su propia identidad.