Emma Roberts celebra su boda con Cody John con asistencia de Julia Roberts

La actriz, de 35 años, y el actor, de 36, eligieron un escenario rodeado por montañas, naturaleza y un lago para intercambiar sus votos en una ceremonia y la presencia de familiares cercanos.

La protagonista de Scream Queens llegó acompañada por su hijo Rhodes Robert, de cinco años, nacido de su relación anterior con Garrett Hedlund. El pequeño vistió un traje blanco y acompañó a su madre hasta el espacio donde los novios pronunciaron sus promesas. Tras ser declarados marido y mujer, Emma y Cody sellaron el momento con un beso frente a sus invitados.

La celebración reunió a integrantes importantes de la familia Roberts. Entre los asistentes estuvieron Kelly Cunningham, madre de Emma; Grace Nickels, su hermana menor; y Julia Roberts, su tía paterna. La estrella de Pretty Woman acudió junto a su esposo, Danny Moder, y durante la ceremonia fue fotografiada sentada entre los invitados mientras utilizaba una sombrilla para protegerse del sol.

La ausencia de Eric Roberts, padre de Emma, también llamó la atención debido a la relación complicada que ambos mantienen. Mientras tanto, Julia se convirtió en una de las figuras familiares y acompañó a su sobrina durante un día especialmente significativo.

Uno de los elementos más comentados de la boda fue el vestido de novia de Emma Roberts, creado por la diseñadora Monique Lhuillier. La actriz apostó por una estética romántica y vintage, en sintonía con su gusto por las piezas antiguas y los objetos con historia.

Durante la última prueba del vestido, Emma explicó a Vogue el concepto que buscaba. “En realidad no sabía lo que quería”, confesó Emma a Vogue durante la última prueba de su vestido. “Solo sabía que quería que tuviera un aire vintage. Me apasionan los libros antiguos y la búsqueda de tesoros, y me encanta coleccionar objetos antiguos, así que quería que eso se reflejara en el vestido”, dijo al revelar la inspiración detrás de su traje de novia.

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Lhuillier confeccionó el diseño con gasa de seda teñida especialmente para alcanzar un tono rosa antiguo. La elección respondía al deseo de Roberts de conseguir una apariencia delicada, nostálgica y casi fantasmal. La propia actriz describió esa intención como “parecer un fantasma, una pequeña muñeca fantasma antigua”.

El vestido incorporó un corsé estructurado con varillas visibles de manera sutil bajo la gasa, además de una falda formada por varias capas y una abertura que aportó movimiento. El conjunto se completó con un chal desmontable elaborado con encaje francés color crudo, elemento que añadió un escote asimétrico y una larga cola.

Para completar el estilismo nupcial, Monique Lhuillier diseñó un velo de tul de seda y encaje que cubría los ojos de la actriz. El resultado reforzó la inspiración vintage que Roberts había definido desde el comienzo.

Cody John, por su parte, eligió una apariencia más sobria para la ceremonia: traje marrón, camisa blanca y zapatos negros. El contraste entre ambos atuendos permitió que el vestido de Emma concentrara buena parte de la atención durante la celebración.

La boda de Emma Roberts y Cody John se suma así a los enlaces de celebridades que han elegido el verano para celebrar su matrimonio. La ceremonia en Idaho combinó paisaje natural, familia, moda nupcial y una estética inspirada en épocas pasadas, mientras la actriz compartió uno de los momentos más importantes de su vida junto a su hijo, su familia y el hombre con quien decidió casarse.