Premundial Sub20 de Concacaf calendario | Conoce cuándo juega la selección de Panamá y quién será su rival

Los partidos de la selección Sub-20 de Panamá los podrás escuchar EN VIVO por TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La sele se prepara para un partido de necesidad este miércoles ante Jamaica, luego de la desastrosa derrota 0-3 ante Canadá en su debut en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

El compromiso, correspondiente al Grupo C, está programado para las 3:00 p.m. de Panamá y podrá escucharse en vivo por TVN Radio 96.5 FM.

Jamaica, rival de turno para los canaleros, llega con el impulso de una victoria 2-1 sobre Honduras en su presentación, por lo que Panamá enfrentará a un equipo animado y con puntos ya en el bolsillo.

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Resultados del día en Puebla

Grupo A

Estados Unidos, líder del grupo, buscará estirar su ventaja este martes ante El Salvador en el Estadio Universitario BUAP. El conjunto estadounidense llega tras golear 3-0 a Haití, con goles de Dino Klapija, Ruben Ramos y Santi Morales. Estados Unidos domina la serie histórica ante los cuscatlecos con marca de 5-1-3.

El Salvador, por su parte, buscará sus primeros puntos tras caer 3-0 ante Cuba y no podrá contar con el defensor Itzel Colocho, expulsado por doble amarilla al minuto 73.

En el otro duelo del grupo, Haití y Cuba se medirán con ambos equipos urgidos de resultado: los caribeños solo se han enfrentado una vez en la historia del certamen (empate 2-2 en 2015).

Grupo B

Guatemala consiguió su primera victoria en el torneo al vencer 4-0 a Antigua y Barbuda, con doblete de la dupla Oscar de León – Julio Ramos y goles de Mayron González y Brayan Guerra. Los Chapines cerrarán la fase de grupos ante México el jueves.

México también sumó de a tres al superar 2-0 a Costa Rica, pese a jugar más de 40 minutos con diez hombres tras la expulsión del arquero Sebastián Liceaga. El penal de Hugo Camberos y un autogol de Emmanuel Brenes sellaron el triunfo de El Tricolor, que enfrentará a Guatemala en la última fecha de grupos.

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Canadá comanda el Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 con puntaje perfecto tras su victoria 3-0 sobre Panamá en la jornada inaugural.

Los canadienses no solo lideran la tabla con 3 puntos, sino que también ostentan la mejor diferencia de gol del grupo (+3), producto de un triunfo contundente sin conceder anotaciones. Su siguiente examen será ante Honduras, en un duelo que podría definir tempranamente al líder de la zona.

Jamaica se ubica en la segunda posición, también con 3 puntos, luego de imponerse 2-1 ante Honduras en el debut. Los jamaiquinos suman una diferencia de gol de +1 y ahora tendrán frente a sí un compromiso clave ante Panamá, resultado que podría acercarlos a la clasificación o complicar aún más el panorama de la sele en el torneo.

En la parte baja de la tabla, Honduras y Panamá comparten la falta de unidades tras caer en su primer compromiso. Honduras, con una diferencia de gol de -1, buscará reponerse ante Canadá, mientras que Panamá, con la peor diferencia del grupo (-3) tras su goleada en contra frente a los canadienses, enfrentará a Jamaica en un partido que se perfila como una verdadera final para mantener con vida sus aspiraciones de avanzar en el Grupo C.