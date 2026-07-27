Premundial Concacaf | Panamá Sub-20 inicia su recuperación con la mirada puesta en Jamaica

Los canaleros buscarán su primer triunfo del torneo este miércoles, tras la dura derrota ante Canadá en el debut.

Panamá/La escuadra Sub-20 de Panamá se prepara para buscar la victoria en su segundo partido del grupo cuando este miércoles se enfrente a su similar de Jamaica.

La Selección Sub-20 inició su fase de recuperación en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 luego de caer el domingo en su debut ante Canadá por 3-0, en un encuentro disputado en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, México. Canadá se adelantó temprano, al minuto 9, con un cabezazo de Emrick Fotsing tras un tiro de esquina.

Los norteamericanos ampliaron la ventaja al 14, con gol de penal de Liam Mackenzie, sanción cobrada tras una falta de Oliver Campos dentro del área. El propio Campos, capitán panameño, terminó expulsado por doble amarilla en el 45+2, dejando a la sele con diez hombres el resto del compromiso. Fotsing completó su doblete y selló el 3-0 definitivo en el 90+5.

Los dirigidos por el DT Mike Stump buscarán corregir los errores cometidos en su debut cuando este miércoles 29 de julio se enfrenten a Jamaica, en el partido que abre las acciones de la segunda fecha del Grupo C. Los Reggae Boyz vienen de ganar el domingo por 2-1 frente a la Sub-20 de Honduras, en un partido disputado en el mismo escenario.

El encuentro entre Panamá y Jamaica se jugará este miércoles a las 3:00 p.m., también en el Estadio Universitario BUAP, mientras que, a segunda hora, se enfrentarán Honduras y Canadá, a las 8:00 p.m.

Este lunes, la escuadra panameña realizó trabajos de piscina para los jugadores que salieron titulares ante Canadá, y gimnasio para los suplentes y los que ingresaron en el segundo tiempo, con el objetivo de estar listos para el siguiente compromiso.

Luego de los trabajos de recuperación, el equipo tiene agendado su almuerzo y merienda para horas de la tarde, seguido de la respectiva sesión de análisis de video para horas de la noche, con la misión de corregir los errores cometidos ante Canadá y también empezar a trabajar en la estrategia a utilizar ante los caribeños.

En este momento, Canadá y Jamaica amanecen como líderes del Grupo C, ambos con 3 puntos, pero con ventaja para los canadienses por mejor diferencia de gol. Más abajo están Honduras y Panamá, los dos sin unidades y ya con poco margen de error.

El formato de la competición —que otorga cuatro cupos al Mundial Sub-20 de 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028— clasifica a los dos mejores de cada grupo, más los dos mejores terceros lugares, a la siguiente fase de cuartos de final.

Con información de FPF