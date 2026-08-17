Mijahir Jiménez, el nuevo legionario en la MLS: Entre el sueño cumplido con Red Bull y la ilusión de la Selección Mayor

Panamá/El delantero panameño Mijahir Jiménez vive un momento idílico en su carrera profesional. Tras anunciarse su venta definitiva del CD Plaza Amador al New York Red Bull de la Major League Soccer (MLS), el atacante canalero de 21 años repasó en entrevista exclusiva para TV Max y el programa Somos La Sele los detalles de su consolidación en el primer equipo, su relación con el técnico Michael Bradley y su anhelo de vestir la camiseta de la Selección Mayor de Panamá.

"Un sueño cumplido": Del barro placino a la consolidación en Nueva York

Surgido de la cantera del CD Plaza Amador desde la categoría Sub-13 y criado en el sector de Tocumen, Jiménez califica su traspaso definitivo a la MLS como la recompensa a años de sacrificio familiar.

"Estoy cumpliendo sueños que tenía desde niño. Siento mucha felicidad y un poco de ansias antes de que se hiciera oficial. Mi familia sacrificó muchas cosas para que se diera este momento", confesó el delantero.

Tras proclamarse campeón en la LPF, en Liga PRO, en el Torneo UNCAF y en la MLS NEXT Pro con el segundo equipo de Red Bulls, Jiménez dio el salto al primer plantel. Su impacto fue inmediato: debutó como titular marcando un doblete ante Orlando City, partido en el que recibió el balón firmado por todo el plantel de manos de su director técnico, el histórico exinternacional estadounidense Michael Bradley.

La confianza de Michael Bradley y la convivencia con estrellas mundiales

La relación de trabajo con Bradley ha sido clave en la rápida adaptación de Jiménez al ritmo de la MLS. El atacante explicó las exigencias tácticas que le pide el estratega norteamericano en la zona ofensiva:

Primer marcador: Liderar la línea de presión alta con intensidad.

Liderar la línea de presión alta con intensidad. Movilidad constante: Realizar diagonales, tirarse a los espacios y mantenerse en movimiento dentro del área rival.

Además, el panameño destacó la oportunidad de compartir vestuario con figuras de recorrido internacional como Eric Maxim Choupo-Moting y Emil Forsberg: "Me siento un afortunado de compartir vestuario con jugadores que veía por televisión desde niño".

La 'colonia panameña' en Nueva Jersey y el sueño de la Selección de Panamá

La adaptación de Jiménez en Estados Unidos ha sido más fluida gracias al respaldo de sus compatriotas en la institución y la región, como Rafael Mosquera y Aymar Cundumi. "Somos muy buenos amigos, compartimos dentro y fuera de la cancha. Me ayudaron mucho cuando llegué para que jugara sin presión", afirmó.

Habiendo cumplido todo el proceso con las selecciones juveniles (Sub-17 y Sub-20), la mirada del atacante está puesta en dar el salto a la Selección Absoluta de Panamá dirigida por Thomas Christiansen, en pleno relevo generacional camino a los próximos retos internacionales.

"Vestir la camiseta de la selección mayor es el sueño de todo futbolista panameño y más aspirar a una Copa del Mundo. Hay una camada de jóvenes talentosos con mucha hambre de triunfar. Yo trabajo día a día para esperar ese llamado y que sea en el tiempo de Dios", concluyó.

Con la mira puesta en afianzarse como goleador en la MLS, Jiménez no oculta su meta a largo plazo: dar el salto al fútbol europeo, aunque por ahora enfoca toda su energía en guiar a los New York Red Bulls hacia los play-offs de la liga norteamericana.