Gianni Infantino | Dos federaciones le retiran apoyo al mandamás del FIFA

Inglaterra, Irlanda y Gales son algunas de las federaciones que ya han anunciado que no votarán por el actual mandatario.

Londres, Reino Unido/A siete meses de las elecciones a la presidencia de la FIFA, la Federación Escocesa de Fútbol retiró este lunes su apoyo a Gianni Infantino, patrón de la instancia mundial criticado por su fallido proyecto de abrir la institución a inversores privados.

Numerosas federaciones nacionales le han retirado ya el apoyo al dirigente italosuizo de 54 años, único candidato por el momento para su reelección el próximo mes de marzo.

Para seguir en el puesto, que ocupa desde 2016, Infantino necesita del apoyo de la mayoría de las 211 asociaciones miembro de la máxima autoridad del balompié.

"La Federación Escocesa no votará por Gianni Infantino. Eso está en línea con la postura de la UEFA que nosotros hemos mantenido", declaró Ian Maxwell, director general de la federación escocesa.

Inglaterra, Irlanda y Gales son algunas de las federaciones que ya han anunciado que no votarán por el actual mandatario.

El fútbol "no pertenece a ningún individuo", valoraron la semana pasada las confederaciones europea (UEFA), norte y centroamericana y del Caribe (Concacaf) y asiática (AFC) en una "carta abierta" en común.

Según estas tres instituciones, "cuando la confianza está rota por el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber está abandonado".

"Obviamente ha habido fallos en el liderazgo, una falta de transparencia, una falta de diálogo con las federaciones miembros y es algo que debemos corregir", añadió el lunes Maxwell.

"La transparencia y la gobernanza deben cambiar. En qué forma o a qué se parecerá, es algo todavía por debatir", continuó.

Federación de Nueva Zelanda retira su apoyo a Infantino

La federación de fútbol de Nueva Zelanda anunció el viernes que retiró su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y pidió una revisión independiente de su frustrado plan de abrir el organismo a inversores privados.

El ítalo-suizo, de 55 años, quedó bajo fuego por la carta abierta la semana pasada firmada por tres confederaciones -la de Europa, la de Norte, Centroamérica y el Caribe y la de Asia- que acusaron al máximo dirigente del fútbol mundial de quebrar la confianza "mediante el engaño".

Se cree que estas confederaciones quieren que Infantino dimita antes de que tenga la oportunidad de presentarse para su reelección en marzo de 2027.

Infatino es presidente de la FIFA desde 2016.

La Federación de Fútbol de Nueva Zelanda (NZF) se convirtió el viernes en el miembro más reciente de la FIFA en retirar su apoyo a Infantino.

"Tras una cuidadosa consideración, la NZF ha llegado a la conclusión de que ciertas decisiones y acciones dentro de la FIFA han contribuido a un deterioro de la confianza y a un aumento de la división en el fútbol internacional", indicó.

"Es necesaria una revisión independiente para restablecer la confianza y la credibilidad".

"Este momento representa una oportunidad para que todas las asociaciones miembro de la FIFA aboguen por una gobernanza más sólida, rendición de cuentas y transparencia, elementos fundamentales para mantener la confianza en la gestión del fútbol mundial", añadió la NZF.

El comunicado se produce tras una reunión celebrada el miércoles por la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), de la que la NZF es miembro.

En un comunicado difundido el viernes, el grupo dijo que acogía con satisfacción la decisión de archivar el plan de inversión, pero no pidió la salida de Infantino.

"Una buena gobernanza, la transparencia y el respeto de los procesos institucionales establecidos son fundamentales para la gestión eficaz y el desarrollo sostenible del fútbol", señaló Oceanía.

La FIFA ha contraatacado y acusó de intentar "socavar" al organismo rector del fútbol y a Infantino.