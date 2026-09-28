Clima en Panamá: Condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados este lunes

Se prevén índices máximos altos a muy altos en el país (06 a 08+).

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este lunes 28 de septiembre condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados.

El tiempo

Vertiente del Caribe

Madrugada y mañana: sin eventos lluviosos significativos.

Tarde: Se prevén nublados con lluvias ocasionales hacia el norte de Comarca Ngäbe Buglé y Cordillera Central; resto de la vertiente, cielo parcialmente nublado a despejado.

Noche: No se prevén lluvias de importancia.

Vertiente del Pacífico

Madrugada y mañana: Se observan lluvias ocasionales en el Golfo de Panamá con posible incursión hacia provincia de Panamá (Centro, Este) y provincia de Darién; cielo parcialmente nublado a despejado en el resto del país.

Tarde: condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados y posibles descargas eléctricas hacia provincia de Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé, macizos montañosos de Azuero y de Coclé; el resto de la vertiente, chaparrones aislados de corta duración.

Noche: No se prevén lluvias de importancia.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 13°C y 22°C en la Cordillera Central; entre 22°C y 26°C en el resto del país. Las temperaturas máximas oscilarán de 30°C a 33°C en el Pacífico, Caribe de 29°C a 31°C y Cordillera Central de 20 °C a 25 °C.

Viento

Durante el transcurso del día, vientos variables de componente: Sur-Sureste, Noreste y Noroeste en el Caribe; en el Pacífico de: Este-sureste y este con velocidades sostenidas de 05 a 15 km/h.

Condiciones marítimas

En el litoral del Caribe: olas de 0.60 a 0.80 metros de altura con periodos de 06 a 07 segundos.

En el litoral del Pacífico: olas de 0.60 a 1.00 metro de altura con periodos de 11 a 17 segundos.

Índices de radiación UV-B

Índices máximos altos a muy altos en el país (06 a 08+).

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