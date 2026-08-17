Uno de los jovenes talentos que viene levantando la mano es Mijahir Jiménez quien juega en la MLS con el New York Red Bulls, Mijahir conversó con Somos La Sele donde mostró su satisfacción de haber sido contratado por el club por dos temporadas y con opción a tres más.

Panamá/El delantero panameño Mijahir Jiménez atraviesa un momento idílico en su carrera profesional. Luego de confirmarse su traspaso definitivo del CD Plaza Amador al New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS), el atacante canalero, de 21 años, conversó en entrevista exclusiva con TVMAX y el programa Somos La Sele, donde abordó los pormenores de su consolidación en el primer equipo, su relación con el técnico Michael Bradley y su ilusión de algún día vestir la camiseta de la Selección Mayor de Panamá.