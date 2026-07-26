Panamá 0-2 Canadá | Medio tiempo Premundial Sub20 de Concacaf

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto de hoy domingo, la Sele Sub-20 hace su debut en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 frente a Canadá, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C, que se disputa en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, México.

Mike Stump y su plantel llegan a este compromiso tras una intensa preparación que incluyó un campamento en Pachuca y los últimos entrenamientos en territorio mexicano, con el objetivo claro de sumar los primeros tres puntos del certamen.

Del otro lado, Canadá buscará romper una sequía de casi dos décadas sin clasificar a un Mundial Sub-20, con el antecedente de haber caído en los dos enfrentamientos previos ante los canaleros en la historia del torneo (2018 y 2024).

Panamá aspira a su octava clasificación a una Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, mientras que el ganador de este certamen también asegurará su cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aquí les compartiremos las alineaciones, incidencias y goles al instante. ¡No se despeguen!