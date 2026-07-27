Panamá| Premundial Sub-20: ¿Qué le faltó a los canaleros para vencer a Canadá en su debut?

Panamá/Panamá debutó en el Premundial Sub-20 con una derrota, de 0 goles por 3, ante Canadá; un resultado que complica su camino en busca de la clasificación al próximo certamen mundialista de la categoría. Aún le quedan dos partidos por jugar, pero antes observamos lo que ocurrió para conocer en qué falló el elenco canalero y lo que podría ajustar a futuro.

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Poco ataque

La selección panameña sub-20 careció de contundencia y de la generación de mayores oportunidades al ataque.

En base a las estadísticas del partido, emitidas por la Concacaf en su página web, el combinado nacional creó cinco oportunidades y una de ellas fue de peligro al arco canadiense. Además realizó siete tiros, dos de ellos fueron bloqueados.

La ocasión más clara de los panameños estuvo en los botines de Raheen Cuello quien, al minuto 7 del primer tiempo, sacó un remate desviado a portería cuando el marcador aún estaba sin anotaciones.

Panamá tuvo una posesión de balón del 37% ante un 63% que el elenco canadiense. Eso provocó que tuviese un menor control del esférico que su rival.

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El jugador menos

La expulsión de Oliver Campos, por acumulación de dos tarjetas amarillas, dejó a los panameños con 10 jugadores desde el el tiempo agregado en la primera parte. Aunque logró sostener un 0-2 en contra, hasta los minutos finales del juego, le costó salir desde atrás para generar ofensiva.

"Nunca esperábamos tan temprano terminar con una roja y regalar un penal", comentó el portero Alberto Ruiz después de finalizado el cotejo.

Campos cometió una falta que provocó el cobro de un penal, que Liam MacKenzie convirtió en el segundo gol para Canadá. Además de otra infracción que derivó en su expulsión sobre el final del primer tiempo.

"Un jugador más, creo que eso fue lo único que nos faltó", expresó Ruiz. "Los dos primeros goles fueron uno a balón parado y un penal. Esas son cosas que pueden pasar en el fútbol, pero con los 10 jugadores dentro de la cancha pudimos haber remontado".

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Lo próximo

La selección panameña volverá a la cancha para enfrentar a Jamaica que debutó con un triunfo sobre Honduras por 2 goles a 1.

El juego se realizará el miércoles 29 de julio en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, Mexico, desde las 3:00 p.m. (hora panameña).