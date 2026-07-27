LPF calendario| Tauro FC y Sporting San Miguelito marcan el cierre de la jornada 1 del Torneo Apertura 2026

Dos equipos de larga trayectoria en el fútbol panameño le ponen punto final a la jornada que puso en marcha el certamen apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

Panamá/La primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) concluye este lunes 27 de julio, cuando Tauro FC reciba al Sporting San Miguelito desde las 8:30 p.m. en el estadio Rommel Fernández. El compromiso enfrenta a dos de los clubes con mayor tradición del fútbol panameño y promete ser uno de los encuentros más atractivos del inicio del campeonato.

Tauro inicia una nueva etapa con el objetivo de volver a pelear por el título y aprovechar su condición de local para comenzar con tres puntos. Del otro lado estará un Sporting que viene de mostrar solidez en el torneo anterior y que buscará confirmar sus aspiraciones desde la primera fecha.

Te puede interesar: LPF resultados | Jornada dominical cargada de emociones en el arranque del Torneo Apertura 2026

Un historial muy parejo

Los enfrentamientos entre taurinos y académicos han sido tradicionalmente equilibrados. Desde 2016 se han disputado 45 partidos oficiales entre ambos clubes, con un ligero dominio de Tauro:

Tauro FC: 16 victorias

16 victorias Sporting San Miguelito: 14 victorias

14 victorias Empates: 15

La paridad también se refleja en los marcadores recientes, donde ambos equipos han protagonizado duelos cerrados y de pocos goles.

Te puede interesar: Axel Gómez firma una remontada espectacular y finaliza séptimo en el SKUSA Pro Tour

Así les fue en el Clausura 2026

En el Torneo Clausura 2026, Tauro y Sporting compartieron la Conferencia Este y se enfrentaron en dos ocasiones:

25 de enero de 2026: Tauro FC 0-0 Sporting San Miguelito, en el Rommel Fernández .

Tauro FC 0-0 Sporting San Miguelito, en el . Segunda vuelta: Sporting San Miguelito derrotó 2-1 a Tauro en el estadio Los Andes, quedándose con la serie particular del campeonato.

En cuanto al desempeño general del Clausura, Sporting tuvo una campaña más consistente, logrando avanzar a la fase final, mientras que Tauro quedó fuera de la pelea por el título, por lo que este Apertura representa una oportunidad de reivindicación para el conjunto albinegro.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos y del Caribe | Dos cerebros panameños dirigirán el pitcheo de rivales de Panamá

Un inicio con mucho en juego

Más allá de tratarse de la primera jornada, el encuentro servirá para medir el nivel de dos equipos llamados a competir por los puestos de clasificación. Tauro intentará hacer valer la localía y comenzar con confianza, mientras que Sporting buscará extender los buenos resultados que ha obtenido recientemente frente a los taurinos.

Con un historial equilibrado, antecedentes recientes muy disputados y dos planteles acostumbrados a pelear en la parte alta de la LPF, todo apunta a que el cierre de la jornada inaugural ofrecerá un duelo intenso en el Rommel Fernández.