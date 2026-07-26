LPF resultados | Jornada dominical cargada de emociones en el arranque del Torneo Apertura 2026

Empates, sorpresas y goles de visita marcaron el arranque del campeonato; el cierre de la fecha queda pendiente para el lunes con el Tauro vs. Sporting SM.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol arrancó su Torneo Apertura 2026 con una Jornada 1 repartida en cuatro días, que dejó saldos parejos en la tabla y solo un duelo pendiente por disputarse.

Árabe Unido y Plaza Amador abrieron el telón con reparto de puntos

El estelar de la fecha se jugó el viernes 24 de julio en el Estadio Armando Dely Valdés, donde Deportivo Árabe Unido y Plaza Amador empataron 2-2, en un partido que marcó el puntapié inicial del certamen.

Alianza y UMECIT no se sacaron ventaja en el Rommel Fernández

Ya el sábado, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Alianza FC y UMECIT FC igualaron sin goles, en el compromiso que abrió la jornada sabatina.

San Francisco FC sorprendió como visitante en Penonomé

En el Estadio de la Universidad Latina, en Penonomé, el Club Deportivo Universitario cayó como local 1-2 ante San Francisco FC, equipo dirigido por Jorge Dely Valdés. Ronaldo Dinolis abrió el marcador para los Monjes Negros al minuto 11, y Víctor Medina amplió la ventaja al minuto 35. Por los universitarios descontó Iván Anderson al minuto 57, sin que el local lograra revertir el resultado.

Herrera FC sacó los tres puntos en Parita

Este domingo, en la ciudad de Parita, Herrera FC venció 1-0 a Unión Coclé. El gol del triunfo fue anotado por David Castillo.

Veraguas United e Independiente se repartieron puntos en el Toco Castillo

En horas de la noche, en el Estadio Toco Castillo de Santiago, Veraguas United y Club Atlético Independiente empataron 1-1. Miguel Camargo abrió el marcador para los locales, pero Martín Morán puso el empate para el conjunto independentista, silenciando a un Toco Castillo abarrotado de aficionados.

Lo que falta

La Jornada 1 cerrará el lunes 27 de julio, cuando Tauro reciba a Sporting SM en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 8:30 p.m.