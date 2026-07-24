EN VIVO LPF Deportivo Árabe Unido vs Plaza Amador | Inicio del Torneo Apertura 2026

Panamá/¡Bienvenidos a nuestra transmisión EN VIVO del arranque del fútbol nacional! Esta noche, la Liga Panameña de Fútbol (LPF) inaugura oficialmente el Torneo Apertura 2026 con un enfrentamiento de alto calibre entre el Deportivo Árabe Unido y el CD Plaza Amador.

El escenario para este "Clásico" será el renovado estadio Armando Dely Valdés en la ciudad de Colón, donde el balón rodará a partir de las 8:30 p.m.. La cobertura completa estará disponible a través de las pantallas de TVMAX, la plataforma TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

A continuación, los puntos clave de este debut:

Duelo de Campeones: El conjunto dirigido por Mario Méndez llega a la costa atlántica con el cartel de vigente campeón y tricampeón de la liga, buscando defender su corona tras su reciente éxito en el Clausura 2026.

El conjunto dirigido por llega a la costa atlántica con el cartel de y de la liga, buscando defender su corona tras su reciente éxito en el Clausura 2026. Refuerzos de Peso: El Árabe Unido , el segundo equipo más laureado de Panamá con 15 títulos , ha apostado por el regreso de figuras emblemáticas como el mediocampista Armando Cooper y el delantero Juan Villalobos , además de la incorporación del portero Kevin Mosquera .

El , el segundo equipo más laureado de Panamá con , ha apostado por el regreso de figuras emblemáticas como el mediocampista y el delantero , además de la incorporación del portero . Ofensiva Placina: Por su parte, los "leones" del Plaza Amador refuerzan su ataque con el retorno de Everardo Rose desde Ecuador y las llegadas de Ángel Valencia y Jorlian Sánchez .

Por su parte, los "leones" del Plaza Amador refuerzan su ataque con el retorno de desde Ecuador y las llegadas de y . Antecedentes: Los datos históricos recientes otorgan un marcado favoritismo al Plaza Amador, que ha logrado la victoria en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos ante el equipo colonense.

Con un estadio remozado y la promesa de un fútbol de alto voltaje, se abre el telón de una nueva temporada que promete mantener a la afición al borde de sus asientos.