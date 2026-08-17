La estrategia busca establecer mecanismos que permitan responder de manera más rápida y coordinada ante eventos como terremotos, inundaciones, incendios y otras situaciones de gran magnitud que puedan poner en riesgo a la población.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres, distintas instituciones participaron en una jornada de capacitación enfocada en el análisis de información y la toma de decisiones dentro de los centros de operaciones.