Premundial Sub20 de Concacaf | Todo lo que necesitas saber sobre este reto para la selección de Panamá

La novena edición del certamen en México otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y un cupo directo a los Juegos Olímpicos 2028.

Panamá/Este viernes marca el inicio de una de las citas más esperadas del fútbol juvenil: el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, donde 12 selecciones nacionales se enfrentarán en territorio mexicano con un objetivo claro: alcanzar la gloria regional y asegurar su boleto a las competiciones internacionales más prestigiosas.

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Aquí te presentamos los detalles fundamentales de este Premundial:

¿Qué está en juego?

Más allá del trofeo, el torneo funciona como el proceso clasificatorio oficial de la región para dos grandes eventos:

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027: Los cuatro equipos que logren avanzar a las semifinales obtendrán su plaza para la cita mundialista que se llevará a cabo en Azerbaiyán y Uzbekistán .

Los que logren avanzar a las obtendrán su plaza para la cita mundialista que se llevará a cabo en . Juegos Olímpicos de Verano 2028: El ganador del torneo se clasificará directamente para el torneo de fútbol masculino en Los Ángeles. Cabe destacar que si Estados Unidos (ya clasificado como anfitrión olímpico) gana el certamen, el cupo pasará al subcampeón.

Grupos y Sedes

La competición se desarrollará en tres sedes estratégicas en México: el Estadio Banorte en la Ciudad de México, y los estadios Cuauhtémoc y Universitario BUAP en Puebla. Las selecciones han sido divididas en tres sectores:

Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití.

Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití. Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.

Documento Calendario del Premundial 2026 de Concacaf Sub20 Consúltalo

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Formato de Competencia

La fase de grupos se extenderá hasta el 1 de agosto. Los dos mejores equipos de cada grupo, junto con los dos mejores terceros clasificados, avanzarán a la fase de eliminación directa, que iniciará con los cuartos de final los días 4 y 5 de agosto. La gran final está programada para el 9 de agosto en el Estadio Banorte.

Historia y Favoritos

México llega como el gigante histórico de la categoría, ostentando 14 títulos y siendo el actual defensor de la corona tras su victoria en 2024. Sin embargo, potencias como Estados Unidos (3 títulos), Canadá, Costa Rica y Honduras (con 2 títulos cada uno) buscarán desafiar el dominio local en esta novena edición del certamen.

Con información de Concacaf.