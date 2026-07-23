Sorteo resultado | Concacaf definió los grupos de la Liga de Naciones 2026/27

Panamá/Concacaf llevó a cabo este jueves el sorteo oficial de la fase de grupos de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27, definiendo los grupos de las Ligas A, B y C de cara al inicio de la competencia en septiembre.

En la Liga A, la categoría más importante del torneo, quedaron conformados dos grupos de seis selecciones. El Grupo A reunió a Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana, mientras que el Grupo B quedó integrado por Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

Otras noticias: Josué Vergara jugó los 90 minutos en el empate del KAA Gent ante LNZ Cherkasy por la Conference League

El dato central para la afición panameña está en lo que viene después de esta fase: los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final, instancia en la que ya esperan las cuatro selecciones mejor rankeadas de la región — Panamá, Canadá, México y Estados Unidos —, que se clasificaron de forma directa por su posición en el Ranking de Concacaf y no participaron del sorteo de grupos. Ese cruce de cuartos de final se disputará en la ventana FIFA de noviembre, luego de que la fase de grupos se juegue en septiembre y octubre.

La jornada del sorteo tuvo un momento especial para Panamá con la presencia de Jaime Penedo, histórico exportero de la sele y una de las figuras más respetadas del fútbol panameño, quien participó activamente en la mecánica del sorteo correspondiente a la Liga C del torneo.

Con los grupos ya definidos, la atención ahora se traslada a septiembre, cuando arranque la fase de grupos de la Liga de Naciones y comience a perfilarse el camino de las selecciones que buscarán llegar a los Cuartos de Final para enfrentar a Panamá y al resto de las potencias regionales.

Otras noticias: UEFA Europa League clasificación | Eduardo Guerrero fue titular con Dinamo de Kiev