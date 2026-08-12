Ivis Ubarte | El fútbol femenino panameño de luto por muerte de exseleccionada nacional

Panamá/El fútbol femenino panameño se viste de luto tras confirmarse la trágica muerte de Ivis Ubarte, jugadora de 23 años que militaba en el Inter Panamá CF de la Liga Femenina de Fútbol (LFF) y quien formó parte de diversos procesos de la Selección Femenina de Panamá.

Ubarte, cariñosamente conocida en el ámbito deportivo como "La Rosadita", murió de manera trágica durante la madrugada cerca de su residencia, una noticia que ha causado una profunda conmoción en la comunidad deportiva del país.

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Trayectoria y presencia en la Selección Nacional

A lo largo de su carrera deportiva, Ivis Ubarte se destacó por su entrega y talento en la cancha, lo que la llevó a vestir la camiseta de la Selección Femenina de Panamá en distintas categorías y convocatorias.

Entre sus momentos más destacados con la escuadra nacional resalta su participación en la gira internacional por Perú, compromiso donde se dio el debut oficial de la Directora Técnica española Toña Is al mando del banquillo panameño.

A nivel de clubes en el ámbito local, Ubarte defendía actualmente los colores del Inter Panamá CF dentro de la LFF, club donde era una pieza fundamental y apreciada por sus compañeras y cuerpo técnico.

Hoy el fútbol pasa a un segundo plano": El conmovedor mensaje del Inter Panamá

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A través de sus canales oficiales, el club Inter Panamá CF emitió un desgarrador comunicado en el que confirmó la triste noticia y denunció las circunstancias del hecho:

"Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Con un dolor imposible de expresar, despedimos a Ivis Ubarte, nuestra Rosadita. La violencia se encargó de arrebatarnos a una de las nuestras: una joven llena de sueños y con toda una vida por delante", expresó la institución.

En la misiva, el equipo destacó que Ubarte había encontrado en la disciplina del balompié el espacio para crecer, luchar y proyectar sus metas personales. De igual forma, el club reafirmó su compromiso y solidaridad con el entorno cercano de la futbolista:

"Acompañamos con todo nuestro cariño e inmenso dolor a su familia, compañeras, entrenadores y a cada persona que tuvo la dicha de conocerla. Ivis siempre será parte de nuestra historia y de nuestra familia. Nuestro club está de luto. Descansa en paz, Ivis".

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Reacciones del fútbol nacional: FEPAFUT y LFF emiten comunicados

Tras conocerse la lamentable pérdida, tanto la Federación Panameña de Fútbol (FPF) como la Liga Femenina de Fútbol (LFF) emitieron comunicados oficiales de duelo expresando sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeras de equipo de la futbolista.

La partida de Ivis "La Rosadita" Ubarte deja un gran vacío en las canchas panameñas, donde será recordada por su pasión, disciplina y contribución al desarrollo del balompié femenino en el país. Paz a su alma.