Josué Vergara jugó los 90 minutos en el empate del KAA Gent ante LNZ Cherkasy por la Conference League

El panameño vio tarjeta amarilla en un duelo que definirá su boleto a la siguiente ronda el 30 de julio en Bélgica.

Panamá/El panameño Josué Vergara fue titular y completó los 90 minutos con el KAA Gent de Bélgica en el empate 0-0 ante el LNZ Cherkasy de Ucrania, en el partido de ida de la segunda ronda preliminar de la UEFA Conference League.

El encuentro se disputó en terreno neutral en el Orlen Stadion de Plock, Polonia ya que el conjunto ucraniano no puede utilizar sus instalaciones habituales por la guerra en su país.

El joven delantero, quien llegó al Gent este verano, vio acción durante todo el partido y fue amonestado con tarjeta amarilla en el desarrollo del compromiso y realizó un disparo que pegó en el vertical.

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En el terreno de juego, el duelo se caracterizó por la solidez defensiva del LNZ Cherkasy y la falta de eficacia de los "Búfalos" belgas. La oportunidad más clara del primer tiempo estuvo en los pies del delantero ucraniano Cody David, quien tras un contraataque se enfrentó al portero Davy Roef, pero el guardameta belga evitó la caída de su arco al minuto 24. En el complemento, el KAA Gent aumentó la presión y estuvo cerca de romper la paridad al minuto 63, cuando el extremo derecho Hyllarion Goore estrelló un potente remate en el travesaño. Pese al asedio final del conjunto belga, la defensa ucraniana mantuvo su valla invicta hasta el pitazo final.

La resolución de esta eliminatoria, con Vergara buscando repetir su titularidad, tendrá lugar el próximo 30 de julio en la Planet Group Arena de Bélgica. El equipo que logre avanzar se medirá en la tercera ronda preliminar al ganador de la llave entre el IFK Göteborg de Suecia y el Levadia Tallinn de Estonia, serie que actualmente lidera el conjunto estonio tras una victoria de 1-2 en la ida.

Con infromación de Le Soir.

Estadísticas del partido

Desde el inicio, el encuentro fue parejo, reflejado también en la posesión del balón, donde el conjunto ucraniano registró un 49% frente al 51% del equipo belga. Esa igualdad se trasladó al desarrollo del compromiso, con dos equipos que intentaron imponer su estilo sin lograr desnivelar el marcador.

El KAA Gent fue el equipo que más buscó la portería rival. Los belgas finalizaron el encuentro con 11 remates, casi el doble que los 6 disparos del LNZ Cherkasy, además de conectar 4 tiros a puerta, uno más que su rival, que terminó con 3.

En cuanto a la generación ofensiva, ambos equipos estuvieron equilibrados en las acciones a balón parado, con tres tiros de esquina por lado. Sin embargo, el conjunto visitante fue más insistente en ataque, aunque la defensa local respondió con solvencia para mantener el arco en cero.

El compromiso también tuvo momentos de intensidad física. LNZ Cherkasy cometió 17 faltas, mientras que el KAA Gent realizó apenas 7, una diferencia que se reflejó en el criterio arbitral, con una tarjeta amarilla para los locales y dos para el equipo visitante.

En otros apartados estadísticos, el cuadro ucraniano cayó en 3 posiciones adelantadas, por 2 del conjunto belga, mientras que los saques de banda estuvieron prácticamente igualados (28-30).

Al final, el 0-0 dejó la eliminatoria completamente abierta. Aunque el KAA Gent generó un mayor volumen ofensivo y remató más veces al arco, la falta de efectividad y la sólida actuación defensiva del LNZ Cherkasy impidieron que el marcador se moviera, por lo que todo se definirá en el partido de vuelta.