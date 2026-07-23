UEFA Europa League clasificación | Eduardo Guerrero fue titular con Dinamo de Kiev

El panameño fue titular en el 2-3 que complica al conjunto ucraniano de cara a la vuelta del 30 de julio en Grecia.

Panamá/El delantero panameño Eduardo Guerrero vio acción como titular este jueves con el Dinamo de Kiev, que cayó 2-3 ante el PAOK de Salónica en la ida de la Segunda Ronda de Clasificación de la UEFA Europa League, disputada en el estadio neutral Arena Lublin, en Polonia.

El conjunto ucraniano se adelantó temprano con gol de Volodymyr Brazhko al minuto 3, pero el PAOK respondió con un doblete de Giannis Konstantelias (13') y Christos Zafeiris (38') para irse arriba al descanso. En el complemento, Baptiste Santamaria (51') puso el 1-3 antes de que Justin Lonwijk (77') recortara distancias para el Dinamo, que no pudo evitar la derrota en casa.

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Guerrero disputó 68 minutos antes de ser sustituido y recibió una calificación de 6.0 por parte de Flashscore. El panameño registró un disparo (0.03 de xG), un regate exitoso de tres intentos, una falta recibida, dos intercepciones y tres recuperaciones de balón. En el apartado de creación de juego, completó su único pase preciso al área rival y acertó 5 de 8 pases en el último tercio de la cancha, además de un xA de 0.01. En la faceta de progresión, sumó 16 de 19 pases precisos (84%), dos conducciones progresivas y ganó 2 de 5 duelos disputados, con 32 toques de balón en total.

Con este resultado, el Dinamo de Kiev llega obligado a ganar en la vuelta, pactada para el 30 de julio en Grecia, donde deberá revertir la desventaja de un gol en el marcador global para evitar quedar eliminado en esta instancia de la clasificación europea.

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Otros resultados de la UEFA Europa League

La segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League dejó este jueves una serie de resultados de ida que marcan el camino hacia la fase de grupos.

En uno de los cruces más parejos, Qarabag de Azerbaiyán y CSKA Sofia de Bulgaria no se sacaron ventaja y empataron 0-0. En Suecia, el Hammarby igualó 1-1 ante el Anderlecht belga, dejando la eliminatoria abierta de cara a la vuelta.

La sorpresa de la fecha llegó desde Moldova, donde el Sheriff Tiraspol dond ejuega el panameño Jair Modelo, sufrió una goleada histórica de 0-5 ante el Maccabi Tel Aviv de Israel, resultado que prácticamente sentencia la serie antes de la vuelta. Modelo jugó 11 minutos en este partido.

En Noruega, el Tromso cayó 0-1 en casa frente al Hradec Kralove de República Checa, mientras que en Turquía el Besiktas superó 1-0 al Midtjylland danés.

Otro resultado inesperado se dio en Suiza, donde el St. Gallen venció 2-1 al histórico Benfica de Portugal, complicando el camino de las Águilas hacia la fase de grupos. Finalmente, en Países Bajos, el Twente cayó 1-2 ante el Ferencvaros húngaro, que se lleva una ventaja importante para el partido de vuelta.