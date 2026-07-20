España asume el liderato del ranking FIFA tras ganar el Mundial 2026; Panamá sufre la mayor caída en puntos

Panamá/La conquista del título mundial le devolvió a España el trono del ranking FIFA, que había cedido meses atrás.

La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, sumó +121.17 puntos tras su camino perfecto hasta el título, la mayor ganancia registrada en esta actualización y suficiente para desplazar a Argentina del primer lugar. El nuevo top 10 del ranking quedó conformado por España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Marruecos, Portugal, Bélgica, Países Bajos y México, este último de regreso al grupo de privilegio por primera vez desde marzo de 2022, tras su papel como coanfitrión del torneo.

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Entre los movimientos más destacados, Noruega protagonizó la mayor subida de la actualización con 12 puestos, impulsada por su participación hasta los cuartos de final. Marruecos, por su parte, alcanzó la posición más alta de su historia al ubicarse sexto, tras una campaña sólida que lo llevó también a cuartos de final. En la vereda opuesta, Túnez sufrió el mayor descenso del ranking, con una caída de 12 posiciones tras su temprana eliminación en el Mundial.

Para Panamá, el balance fue el más severo de toda la actualización: la sele fue la selección que más puntos perdió, con una reducción de -60.74 unidades, luego de cerrar su participación en la Copa del Mundo con tres derrotas ante Ghana, Croacia e Inglaterra en la fase de grupos. Ese resultado ubicó al conjunto panameño en el puesto 44 del ranking mundial, por encima de selecciones como Eslovaquia, Grecia, Venezuela, Chequia, Chile y Perú.

Pese al golpe en la clasificación general, Panamá se mantiene como la cuarta mejor selección de la Concacaf, detrás de México (1º), Estados Unidos (2º) y Canadá (3º), y por delante de Costa Rica, quinta en la región.

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¿Cómo se calcula el ranking FIFA?

Según la propia FIFA, la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola funciona bajo un método llamado "SUM", vigente desde agosto de 2018, cuando el Consejo de la FIFA aprobó una reforma integral del sistema. A diferencia del modelo anterior, que promediaba los resultados acumulados durante un período de tiempo, el sistema SUM suma o resta directamente los puntos ganados o perdidos en cada partido al total que la selección ya tenía acumulado, inspirado en el sistema Elo utilizado en el ajedrez.

El cálculo de puntos por partido depende de varios factores: el resultado obtenido (victoria, empate o derrota), la importancia del encuentro y la fuerza del rival, medida según su propia posición en el ranking. No todos los partidos pesan igual: los amistosos son los que menos puntos mueven, mientras que los partidos de eliminatorias, torneos continentales y, sobre todo, los de la fase final del Mundial, tienen el mayor impacto en la clasificación.

Ese esquema explica, por ejemplo, por qué una selección puede perder muchos puntos incluso sin jugar mal: si una escuadra llega como favorita a un partido de alta importancia —como ocurrió con Panamá en su debut mundialista— y no logra el resultado esperado, la penalización es mayor que la que recibiría en un amistoso de menor peso. Bajo esta lógica, las tres derrotas de la sele ante rivales de mayor jerarquía en el ranking, disputadas en el marco de la Copa del Mundo, terminaron costándole las -60.74 unidades que la ubicaron como la selección más golpeada de esta actualización.

La FIFA actualiza el ranking generalmente una vez al mes, tras la conclusión de las principales ventanas de partidos internacionales, y lo utiliza como referencia oficial para la conformación de bombos en sorteos de torneos como la Copa del Mundo y la Copa Oro Concacaf.