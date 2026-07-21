Escándalo en la final: Leandro Paredes rompe el silencio tras su violenta reacción en el cierre del Mundial

El mensaje de Leandro Paredes tras la derrota ante España reavivó la controversia al omitir cualquier referencia a los incidentes protagonizados al finalizar la final del Mundial 2026.

Panamá/La derrota de la selección de Argentina ante España en la gran final del Mundial 2026 no solo dejó un vacío deportivo, sino también una profunda polémica por el comportamiento de sus figuras tras el pitazo final.

El mediocampista Leandro Paredes se encuentra en el ojo del huracán tras protagonizar una serie de agresiones contra los jugadores españoles mientras estos celebraban el título.

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De acuerdo con los reportes, Paredes, quien ya había sido amonestado durante el tiempo regular, perdió el control y fue captado por las cámaras empujando a Eric García por la garganta y derribando violentamente a Gavi. Aunque en un principio se informó que el árbitro le había mostrado la tarjeta roja, reportes de medios internacionales como la BBC indican que la FIFA habría retirado la expulsión de los registros, dejando al jugador sin sanciones disciplinarias adicionales por este incidente.

Tras el escándalo, el volante rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje hacia la afición argentina. No obstante, el texto llamó la atención por la ausencia de una disculpa o reconocimiento de sus actos violentos; en su lugar, Paredes se limitó a expresar el "corazón pesado" por no haber logrado el campeonato y el orgullo de haber formado parte de la que considera la "mejor selección argentina de la historia".

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Esta postura de no reconocer la falta de disciplina fue compartida por su compañero Enzo Fernández, quien también fue expulsado durante el encuentro por una dura falta sobre Pau Cubarsí. En sus declaraciones post-partido, Fernández evitó mencionar su expulsión y se centró en agradecer el apoyo incondicional de los fanáticos, subrayando que competir se trata de darlo todo por la camiseta más allá del resultado.

La decisión de la FIFA de no ejercer castigos tras las escenas de violencia ha generado un fuerte debate sobre la conducta deportiva en los niveles más altos del fútbol mundial.

Para entenderlo mejor, es como si en una premiación escolar, un estudiante que no ganó el primer lugar empezara a empujar a los premiados en el escenario; aunque las autoridades escolares decidieran no suspenderlo, el estudiante publica una carta diciendo lo orgulloso que está de sus notas sin mencionar ni una sola vez el incidente con sus compañeros.

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