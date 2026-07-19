Final Mundial 2026 | España vs Argentina Resumen Completo

España gana la Copa del Mundo 2026, su segunda estrella.

Final Mundial 2026 | España vs Argentina Resumen Completo / FIFA
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19 de julio 2026 - 18:57

Panamá/Todos para uno y uno para todos: con la fuerza del trabajo en grupo, España desapareció a Lionel Messi y se consagró campeona del Mundial de 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga este domingo a las afueras de Nueva York.

Con un disparo furioso del revulsivo Ferran Torres (106'), los ibéricos pusieron fin al heroísmo del portero albiceleste, Emiliano "Dibu" Martínez, y ganaron su segunda estrella, tras la conquistada en Sudáfrica 2010.

La Roja dio una despedida amarga a Messi, quien a sus 39 años jugó, según ha dicho, su último partido en una Copa del Mundo. El 10 dice adiós sin poder revalidar el título ganado en Catar 2022.

AFP.

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