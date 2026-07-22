Bélgica tendría elegido a su nuevo técnico tras el Mundial 2026, afirman medios

La prensa belga afirma que la federación de fútbol de ese país europeo tiene a la persona que tomará el puesto que dejó el francés Rudi Garcia.

Bélgica/El neerlandés Mark van Bommel estaría cerca de convertirse en el sucesor del francés Rudi Garcia como seleccionador de Bélgica, según varios medios locales, que este miércoles dan por hecho el acuerdo entre la federación (RBFA) y el antiguo centrocampista.

Según el periódico belga Het Laatste Nieuws, el antiguo entrenador del PSV Eindhoven, el Wolfsburgo y el Royal Antwerp firmará en los próximos días, a los 49 años, un contrato para dirigir a los Diablos Rojos belgas hasta la Eurocopa-2028.

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El lunes, la RBFA anunció que el contrato de Rudi Garcia, al frente del equipo desde comienzos de 2025, no sería renovado a pesar del buen papel de Bélgica en el Mundial (eliminada en cuartos ante España).

Los medios locales apuntaron a las divergencias entre el DT francés y varios de sus jugadores, y con el director técnico Vincent Mannaert, descontento con el juego de los belgas en la primera fase, con empates ante Egipto (1-1) e Irán (0-0).