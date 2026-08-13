Designación de Ventura Vega como ministro de Educación genera reacciones

La designación ha llamado la atención debido a que en la hoja de vida de Vega no se conoce experiencia previa vinculada directamente al sector educativo, sin embargo, algunos sectores han señalado que prefieren esperar sus primeras actuaciones.

Ciudad de Panamá/La designación de Ventura Vega como nuevo ministro de Educación ha generado diversas reacciones, luego de que Lucy Molinar presentara su renuncia al cargo este miércoles.

Menos de 24 horas después de conocerse la salida de Molinar, este jueves se anunció que Vega, quien anteriormente se desempeñó como director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y viceministro de Seguridad, asumirá la conducción del Ministerio de Educación.

”Es una persona de confianza del presidente de la República, es alguien que no conoce el sistema educativo y esperemos que no repita los mismos errores de la anterior ministra de Educación”, indicó Diógenes Sánchez, dirigente de la Asoprof.

La designación ha llamado la atención debido a que en la hoja de vida de Vega no se conoce experiencia previa vinculada directamente al sector educativo, sin embargo, algunos sectores han señalado que prefieren esperar sus primeras actuaciones al frente de la institución antes de emitir mayores valoraciones sobre su gestión.

”Nosotros aspirábamos a que fuera una persona altamente técnica, lejos de la política y que realmente cumpla la labor del sistema educativo”, señaló Yair Velásquez, Jóvenes Unidos por la Educación.

Vega también ha ocupado cargos como asesor presidencial y secretario general de la Contraloría General de la República. Es ingeniero industrial y ha sido identificado como una figura cercana al presidente José Raúl Mulino.

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“No sabría decirle qué puede suceder con Ventura Vega, pero lo que yo siempre le digo a todos es que construyamos un país, veamos las cosas con futuro, ya que esto al final del día es un puesto prestado y que, según excelente trabajo, eso es lo que queremos que se haga en este Ministerio de Educación”, aseveró Jorge González, diputado.

Tras conocerse el nombramiento, la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAFA) reiteró que la educación debe mantenerse como una política de Estado.

El gremio sostuvo que su principal preocupación no está centrada en nombres o protagonismos, sino en garantizar institucionalidad, transparencia, responsabilidad y resultados dentro del sistema educativo.

Anpafa también insistió en que las decisiones que se adopten desde el Ministerio de Educación deben colocar a los estudiantes como prioridad.

La llegada de Vega al Meduca se produce en medio de expectativas sobre los primeros cambios y decisiones que tomará al frente de una de las principales instituciones del país.

Con información de Elizabeth González