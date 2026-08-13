La designación de Ventura Vega como nuevo ministro de Educación ha generado diversas reacciones, luego de que Lucy Molinar presentara su renuncia al cargo este miércoles.

Menos de 24 horas después de conocerse la salida de Molinar, este jueves se anunció que Vega, quien anteriormente se desempeñó como director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y viceministro de Seguridad, asumirá la conducción del Ministerio de Educación.