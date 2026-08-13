Universidad de Panamá emite 10,530 diplomas digitales hasta julio de 2026

Se ha reducido a 30 días la emisión de diplomas con nuevo sistema digital.

Panamá/La Universidad de Panamá redujo de aproximadamente 45 a 30 días o menos el tiempo requerido para emitir los diplomas, tras poner en funcionamiento un sistema digital que automatiza la revisión de requisitos y permite verificar los títulos en línea.

Hasta julio de 2026, la institución había expedido 10,530 diplomas digitales, según el secretario general de la universidad, Ricardo Parker.

De esa cantidad, 7,515 fueron tramitados mediante el Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (Sirede), puesto en marcha a finales de marzo. Los más de 2,500 títulos restantes fueron procesados durante enero y febrero mediante el sistema anterior.

El Sirede, desarrollado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DITIC), emite los títulos universitarios con firma electrónica certificada y un código QR que permite comprobar su autenticidad.

Este mecanismo facilita que instituciones, empresas y empleadores verifiquen en línea la validez de los diplomas presentados por los egresados.

El sistema también automatiza la comprobación de los requisitos que debe cumplir cada estudiante antes de graduarse, entre ellos los documentos de paz y salvo, las horas de labor social y la certificación de inglés.

Los graduados pueden ingresar al portal oficial del Sirede para consultar y descargar sus títulos, sin depender únicamente de la entrega y conservación de un documento físico.

La universidad considera que la implementación del sistema representa un avance en su proceso de transformación digital, al agilizar uno de los trámites vinculados con la culminación de los estudios universitarios.