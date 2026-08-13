Mizrachi defiende a la Policía Municipal en medio de demandas por facultades para requisar y detener

Dos recursos contra el Acuerdo 162 siguen su curso en la Corte Suprema de Justicia.

Panamá/El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, defendió las funciones de la Policía Municipal y calificó como “politiquería” los cuestionamientos contra ese cuerpo, mientras la Corte Suprema de Justicia analiza una demanda de inconstitucionalidad contra las facultades que le permiten practicar requisas, realizar aprehensiones y ejecutar detenciones preventivas.

Mizrachi sostuvo que los agentes municipales no pretenden sustituir a la Policía Nacional, sino complementar las labores de seguridad desarrolladas por esa institución y el Ministerio de Seguridad Pública.

Es una policía que existía hace 30 años y se da en otros municipios desde hace más de 100. Entonces, yo creo que tenemos que realmente enfocarnos en lo que importa. Existe la politiquería y existe la necesidad de la gente. Después del desempleo, la seguridad es la materia número dos en importancia para el ciudadano”, manifestó.

El alcalde capitalino aseguró que las actuaciones de los agentes municipales se coordinan con el Ministerio de Seguridad y que sus objetivos se encuentran alineados con el trabajo de los organismos nacionales.

Sus declaraciones se producen pese a que el Ministerio de Seguridad objetó la medida y presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad.

La controversia se concentra en las atribuciones contenidas en el Acuerdo 162, que facultan a los policías municipales para practicar requisas, realizar aprehensiones y ejecutar detenciones preventivas antes de poner a una persona a órdenes de la autoridad competente.

Estas actuaciones están contempladas en el acuerdo bajo la figura del “uso de la fuerza”. Sin embargo, han provocado cuestionamientos sobre si el gobierno municipal puede conceder facultades que corresponden a los organismos de seguridad pública y a las autoridades competentes.

La Corte Suprema admitió recientemente una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado y diputado Ernesto Cedeño. Previamente, la Policía Nacional había presentado otro recurso de inconstitucionalidad, pero no fue admitido.

De hecho, el presidente José Raúl Mulino rechazó este acuerdo recordando que la función de este tipo de cuerpo, según su planteamiento, estaba relacionada originalmente con la protección de parques y monumentos, y cuestionó que ahora se pretenda ampliar sus funciones. Y espera que "ojalá se tumbe eso".

Estoy en contra del nuevo concepto de policía municipal. Eso nació para cuidar parques y monumentos y no se puede transformar en otra policía. Además de inconstitucional , cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre, aparte de los uniformes que se confunden con el SPI.… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 8, 2026

El debate se intensificó después de una protesta de exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá, quienes reclamaban el pago de la prima de antigüedad. Durante la manifestación se produjo un altercado entre un agente municipal y un exfuncionario.

El exservidor sufrió un fuerte golpe en la cabeza, que le provocó una hemorragia cerebral. Según la información suministrada, permanece hospitalizado en estado crítico.

Mizrachi firmó el Acuerdo 162 el 17 de junio de 2025. La norma establece la organización, estructura y funcionamiento de la Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.

La discusión jurídica deberá determinar si las facultades concedidas por el acuerdo se ajustan a la Constitución y las leyes o si invaden las competencias reservadas a los organismos nacionales de seguridad.