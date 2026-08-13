Alcaldesa de San Miguelito habla de restricciones de movilidad ante ola de violencia en el distrito

La alcaldesa no precisó en su mensaje cuáles serían los corregimientos en los que se aplicarían las restricciones, ni los horarios o el periodo durante el cual estarían vigentes.

Ciudad de Panamá/La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, se pronunció ante la situación de inseguridad que enfrenta el distrito, donde, según indicó, se han registrado más de 70 homicidios en lo que va de 2026.

A través de un mensaje divulgado en sus redes sociales, Hernández señaló que los corregimientos de Belisario Frías, Belisario Porras y Omar Torrijos se encuentran entre los más afectados por los hechos delictivos.

“Estos no son simples números, representan madres que lloran, menores que hoy no nos acompañan, familias enteras, comunidades completas que viven con miedo y con mucha preocupación”, expresó la alcaldesa.

Hernández informó que, ante este escenario, se han mantenido conversaciones con las autoridades de seguridad y reveló que recibió una nota del director de la Policía Nacional relacionada con la posibilidad de establecer medidas extraordinarias de restricción de movilidad en determinados sectores del distrito.

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“De parte del director de la Policía Nacional hemos recibido una nota solicitando establecer medidas extraordinarias de restricción de la movilidad para asegurar protección y tranquilidad temporalmente en solo algunos corregimientos de nuestro distrito de San Miguelito”, explicó.

La alcaldesa no precisó en su mensaje cuáles serían los corregimientos en los que se aplicarían las restricciones, ni los horarios o el periodo durante el cual estarían vigentes.

Hernández sostuvo que desde la Alcaldía de San Miguelito se han impulsado programas culturales, académicos y deportivos como parte de las estrategias de prevención y generación de oportunidades para niños y jóvenes.

Sin embargo, reconoció que estas acciones no han sido suficientes frente a la situación de violencia que atraviesa el distrito.

“Soy muy franca con ustedes: en dos años, estas iniciativas preventivas aún no son suficientes. Necesitamos todo el acompañamiento de las instituciones encargadas de brindar seguridad y protección a nuestro territorio, a nuestras comunidades”, manifestó.

El anuncio se produce en medio de la preocupación de residentes de San Miguelito por los recientes hechos de violencia y a la espera de que las autoridades informen los alcances y condiciones de las eventuales restricciones de movilidad.