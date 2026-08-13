Ferran Torres| Goleador de la final del Mundial 2026 está por unirse al PSG

Informes de la prensa española señalan que hay un acuerdo para que el jugador deje el Barcelona y se vaya a París.

España/El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain llegaron a un principio de acuerdo para el pase al club francés de Ferran Torres, héroe de España en la final ganada del Mundial 2026, publicó la prensa española este jueves.

Según las informaciones, el acuerdo sería por casi 50 millones de euros (unos 57 millones de dólares) y solo quedarían por cerrarse cuestiones burocráticas y legales, así como el reconocimiento médico, antes de proceder al anuncio oficial del traspaso.

Las mismas fuentes apuntaban a que el contrato del atacante de 26 años en París será por cinco años.

Torres, que tenía un año más de contrato con el Barcelona, llegó al equipo catalán en 2021 desde el Manchester City por más de 55 millones de euros.

El pase al PSG se viene rumoreando con fuerza en los últimos días y una fuente cercana a la operación dijo a la AFP que el lunes el Barcelona había rechazado una oferta de 40 millones de euros.

En las dos últimas temporadas, Torres ha firmado 40 goles en 94 partidos con la camiseta del Barcelona, que registraría así una baja sensible en ataque, que se suma a la salida del polaco Robert Lewandowski.

Ferran Torres se encuentra posiblemente en el momento de mayor explosión mediática de su carrera, después de haber sido el autor del gol que decidió la última final del Mundial, marcando en la prórroga para que España se impusiera 1-0 a la Argentina de Lionel Messi en East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos).