¿México a la Conmebol? El polémico pacto que Gianni Infantino habría propuesto a la FMF

Esta estrategia de Infantino buscaría limpiar su imagen, la cual ha quedado dañada tras sus recientes intentos de modificar la logística de la Copa del Mundo , en un escenario donde las elecciones presidenciales se encuentran a solo siete meses de distancia.

Panamá/La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se encuentra en el centro de una controversia tras revelarse una presunta propuesta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para facilitar el traslado de México de la Concacaf a la Conmebol.

Según el periodista Martín del Palacio, este movimiento histórico no sería gratuito, ya que estaría condicionado a que la federación mexicana garantice su voto a favor de la reelección del directivo suizo en los próximos comicios presidenciales del organismo.

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A continuación, los puntos clave de esta posible negociación:

Intercambio de Favores: Infantino ofrecería su apoyo político para que México abandone su confederación actual y se una a Sudamérica a cambio de asegurar su continuidad al frente de la FIFA .

Infantino ofrecería su apoyo político para que México abandone su confederación actual y se una a Sudamérica a cambio de asegurar su continuidad al frente de la . Quiebre con la Concacaf: La propuesta surge en un momento de tensión, luego de que la Concacaf , junto a la UEFA y la AFC , emitieran críticas contundentes contra los intentos de Infantino de privatizar la gestión de los mundiales a partir de 2030.

La propuesta surge en un momento de tensión, luego de que la , junto a la y la , emitieran críticas contundentes contra los intentos de Infantino de privatizar la gestión de los a partir de 2030. Postura de la FMF: Aunque México ha mostrado un respaldo previo a Infantino mediante comunicados conjuntos con la Conmebol , dichas manifestaciones han sido calificadas como "tibias" por la comunidad futbolística internacional ante las peticiones de destitución del directivo.

Aunque México ha mostrado un respaldo previo a Infantino mediante comunicados conjuntos con la , dichas manifestaciones han sido calificadas como por la comunidad futbolística internacional ante las peticiones de destitución del directivo. Viabilidad del Proyecto: Si bien la opción es vista con buenos ojos en México, el cambio de confederación no es sencillo y requeriría superar diversos filtros y aprobaciones, además de estar sujeto estrictamente a que el actual mandatario mantenga su cargo.

Esta estrategia de Infantino buscaría limpiar su imagen, la cual ha quedado dañada tras sus recientes intentos de modificar la logística de la Copa del Mundo, en un escenario donde las elecciones presidenciales se encuentran a solo siete meses de distancia.

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