¡La Gallina Fina vuelve a la mesa! Sandra Sandoval va tras las transformaciones que se roben el show

Una de las artistas más reconocidas y queridas de Panamá aportará su experiencia, picardía y ojo escénico para evaluar el esfuerzo y la evolución de los participantes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hablar de Sandra Sandoval es hablar de música típica, tarimas encendidas y canciones que han acompañado a varias generaciones de panameños. Ahora, “La Gallina Fina” se prepara para asumir nuevamente una misión diferente: observar, evaluar y descubrir quiénes lograrán transformarse por completo en Tu Cara Me Suena 2026.

Sandra también quiere ver esfuerzo, crecimiento y esa chispa especial que convierte una imitación en un verdadero espectáculo.

“Lo que más disfruto es ver a los participantes exigirse. En este país hay muchísimo talento y este programa siempre termina sacando lo mejor de cada uno”, expresó al hablar sobre lo que espera de esta nueva temporada.

¡Con Sandra, el esfuerzo también suma!

Durante cada gala, los concursantes deberán enfrentarse a personajes con voces, movimientos y estilos completamente diferentes. Algunos tendrán experiencia musical; otros llegarán desde la televisión, las redes sociales o el entretenimiento. Sin embargo, todos compartirán el mismo reto: dejar de ser ellos mismos durante algunos minutos.

Para Sandra, el resultado final será importante, pero también lo será el camino que recorra cada participante. La cantante estará pendiente de quién escucha las recomendaciones, se atreve a salir de su zona comfort y demuestra una evolución real semana tras semana.

Eso sí, ponerse un buen vestuario y aprenderse la canción no será suficiente. Los famosos tendrán que estudiar los gestos, la energía, la actitud y hasta la manera de caminar de los artistas que les corresponda interpretar.

Con una jurado que lleva gran parte de su vida sobre las tarimas, cualquier detalle podría marcar la diferencia. Ella sabe cuándo una presentación conecta con el público y también reconoce todo el trabajo que ocurre detrás de esos pocos minutos frente a las cámaras.

En otras palabras, si quieren conquistar a la Gallina Fina, tendrán que salir a darlo todo. ¡Aquí nadie puede quedarse a medio camino!

Más de cuatro décadas conquistando tarimas

Sandra Sandoval conoce muy bien lo que significa ganarse un lugar dentro de la música panameña. Junto a su hermano Samy Sandoval ha construido una trayectoria de más de cuatro décadas como parte de “Los Patrones de la Cumbia”, una de las agrupaciones más importantes de la música típica nacional.

A lo largo de su carrera, Samy y Sandra han publicado 15 álbumes, vendido más de 30 mil discos y recibido un disco de platino.

Canciones como “La Gallina Fina”, “Brindemos por lo muerto”, “La mujer superficial”, “Oiga el viejo pa’ jodé” y “Lo que no da se deja” forman parte de un repertorio que continúa sonando en bailes, carnavales y celebraciones dentro y fuera del país.

En 2018, los hermanos también representaron a Panamá en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con el tema “Como gozo”, llevando el acordeón y la cumbia panameña hasta uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

Todo ese recorrido le permitirá evaluar las presentaciones desde la mirada de alguien que conoce los nervios antes de salir a escena, las largas horas de ensayo y la responsabilidad de mantener al público conectado desde la primera hasta la última canción.

Del típico al urbano: ¡Sandra no le teme a los juntes!

Aunque su nombre está profundamente ligado a la música típica, Sandra ha demostrado que sabe adaptarse, renovarse y conectar con públicos de diferentes generaciones.

En 2026, Samy y Sandra se unieron a Principal para presentar el remix de “Problema Resuelto”, una colaboración que mezcló el acordeón y la cumbia tradicional con la energía del dancehall panameño.

La cantante también continúa recorriendo escenarios con su música y manteniendo una relación cercana con sus seguidores, quienes no solo disfrutan sus canciones, sino también sus ocurrencias, sus espontáneas “Sandradas” y la personalidad que muestra dentro y fuera de la tarima.

Esa versatilidad podría jugar un papel importante en sus evaluaciones. Sandra sabe que un artista puede defender su esencia y, al mismo tiempo, atreverse a probar sonidos, personajes y estilos completamente distintos.

Cuando Sandra deja la silla… ¡puede pasar de todo!

Su regreso también promete momentos espontáneos. Durante la primera gala de Tu Cara Me Suena 2025, Sandra abandonó por unos minutos su puesto en el jurado para cantar junto a Robin Durán, quien se había transformado en Christian Nodal.

El dúo improvisado tomó por sorpresa al público y se convirtió en uno de los momentos más comentados del inicio de aquella temporada. No hubo ensayo ni aviso: Sandra escuchó la canción, se animó y terminó sumándose a la presentación.

La escena dejó claro que, aunque tendrá la responsabilidad de calificar, su conexión con la música puede llevarla de la mesa a la tarima en cualquier momento.

¿Volverá a ocurrir algo parecido este año? Con Sandra Sandoval nunca se sabe. Lo único seguro es que sus reacciones, comentarios y ocurrencias añadirán un ingrediente especial a cada gala.

Tres estilos frente a la tarima y una silla misteriosa

Sandra compartirá la mesa con Dimelo Flow y Emilio Regueira. Cada uno observará las transformaciones desde una perspectiva diferente.

El productor estará atento al potencial, la actitud y la conexión de los participantes; Emilio analizará los detalles técnicos de cada imitación; mientras que Sandra aportará el instinto de una intérprete que sabe cómo conquistar al público y mantenerse vigente sobre los escenarios.

La identidad del cuarto jurado continúa siendo una sorpresa, por lo que todavía falta una última pieza para completar la mesa encargada de tomar las decisiones más difíciles de la temporada.

¡Que comiencen las transformaciones!

Tu Cara Me Suena 2026 se estrenará el miércoles 19 de agosto, a las 8:00 p. m., por TVN y TVN Pass.

Con las luces encendidas y los personajes asignados, Sandra Sandoval tendrá la tarea de reconocer quiénes logran superar sus propios límites, aplicar las recomendaciones y convertir cada reto en un verdadero espectáculo.

Ocho participantes llegarán dispuestos a sorprender, pero solo las transformaciones más completas conseguirán conquistar al público y ganarse los mejores puntajes de una de las artistas más reconocidas y queridas de Panamá.

¿Quién será el primero en dejar a "la patrona" sin palabras? Falta muy poco para descubrirlo.