“Ando buscando talento nacional”: Dimelo Flow regresa como jurado de Tu Cara Me Suena 2026

El galardonado productor panameño, vuelve al jurado de Tu Cara Me Suena 2026, dispuesto a descubrir quién tiene la voz, la actitud y la capacidad de convertirse por completo en otro artista.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una buena voz puede llamar la atención, pero para Dimelo Flow no es suficiente. El reconocido productor panameño, regresa a la mesa del jurado de Tu Cara Me Suena 2026, con una misión que va mucho más allá de escuchar quién alcanza las notas más difíciles.

Su mirada estará puesta en los participantes que logren dejar atrás su propia identidad, adueñarse del personaje y convencer al público desde el primer segundo. Porque aquí no se trata únicamente de cantar una canción: hay que parecerse, moverse, interpretar y proyectar la energía del artista original.

“Ando buscando talento nacional. Quiero ver quién tiene la capacidad de transformarse cada día, de asumir un personaje y hacerlo suyo”, adelantó Dimelo Flow sobre lo que espera encontrar durante esta nueva temporada.

Después de formar parte del panel en ediciones anteriores, el productor vuelve con experiencia suficiente para detectar cuándo una presentación tiene ese “algo” capaz de conectar con la audiencia. Afinación, actitud, presencia escénica, autenticidad y dominio del personaje estarán bajo su lupa.

¡Que se olviden de sí mismos!

El reto de "Flow" para los ocho concursantes está clarito: no bastará con ponerse una peluca, copiar un vestuario o aprenderse la letra de una canción.

Cada participante deberá estudiar la voz, los gestos, la postura y hasta la forma de caminar del personaje que le corresponda. Para Dimelo Flow, una transformación memorable será aquella en la que el concursante consiga hacer suyo al artista, sin perder la conexión con el público.

Ese criterio podría convertirse en una verdadera prueba para El Urri, Ale Merod, Rikiplops, Israel “Ñero” Berastegui, Maisa Pérez Condacín, Yamilka Pitre, Anarkelys Arias y Vicente Chávez.

Quienes cuentan con experiencia musical tendrán que desprenderse de su propio estilo, mientras que los famosos que vienen de la televisión y las redes sociales deberán enfrentarse a registros vocales, coreografías y personajes completamente desconocidos.

En otras palabras, nadie podrá confiarse. Una buena voz podría abrir la puerta, pero la transformación completa será la encargada de mantenerla abierta.

De Panamá para el mundo: el oído detrás de grandes éxitos

La experiencia que Dimelo Flow llevará al jurado, se ha construido detrás de algunos de los nombres más importantes de la música urbana latina.

El DJ, productor y artista panameño ha trabajado con figuras como Sech, Dalex, Daddy Yankee, Ozuna, Natti Natasha, Justin Quiles, Farruko, Rauw Alejandro y Arcángel, entre otros. Uno de sus trabajos más reconocidos es “Otro Trago”, interpretado por Sech y Darell, tema que alcanzó una amplia proyección internacional.

Su recorrido también incluye el lanzamiento de música propia y la creación de proyectos capaces de reunir a artistas con estilos muy diferentes. En 2022 presentó Always Dream, su álbum debut como figura principal.

La producción reunió 28 canciones y colaboraciones con nombres como J Balvin, Ozuna, Wisin, Arcángel, De La Ghetto, Boza y Sech.

"Mi fortaleza consiste en escoger a los artistas adecuados y conseguir que sus estilos funcionen juntos", comentó Dimelo Flow en una conversación con Apple Music.

Esa misma habilidad, podría ser una de sus principales herramientas dentro de Tu Cara Me Suena. Si ha logrado identificar las voces y combinaciones capaces de funcionar en una canción, ahora tendrá que reconocer qué participante posee el potencial para crecer, sorprender y convertirse en un verdadero artista sobre el escenario.

Premio, nominación y ahora… ¡de vuelta a la silla!

El 2026 ya le ha dejado buenas noticias a Dimelo Flow. En febrero, el productor se alzó junto a Nando Boom y Natti Natasha con el Premio Lo Nuestro a Mejor Canción Dembow por “Dem Bow”, una colaboración que unió las raíces panameñas del género con su alcance actual.

El tema también consiguió una nominación en los Premios Juventud 2026, cuya gala se celebrará el próximo 3 de septiembre en Marbella, España.

Ahora, su regreso a Tu Cara Me Suena, suma un nuevo reto a un año cargado de movimiento. Esta vez no estará detrás de una consola construyendo una canción, sino frente al escenario observando quién tiene el talento, la disciplina y la capacidad de transformarse por completo.

Del estudio de grabación a la mesa del jurado, el oído del productor no tendrá descanso.

Tres jurados confirmados y una silla que todavía guarda el secreto

Dimelo Flow compartirá la mesa con Sandra Sandoval y Emilio Regueira, dos figuras con trayectorias y criterios muy diferentes.

Mientras el productor buscará potencial, autenticidad y conexión, Sandra aportará su experiencia como intérprete y Emilio estará pendiente de los detalles técnicos de cada imitación. Tres miradas distintas con una responsabilidad en común: evaluar a los participantes sin dejarse llevar únicamente por la emoción del momento.

La cuarta silla continúa siendo una sorpresa. La producción todavía no ha revelado quién completará el panel, una incógnita que mantiene activadas las especulaciones antes del gran estreno.

¡Que comience la búsqueda! Tu Cara Me Suena está por regresar

Tu Cara Me Suena 2026 se estrenará el miércoles 19 de agosto, a las 8:00 p. m., por TVN y TVN Pass.

Desde esa noche, Dimelo Flow comenzará a buscar al participante capaz de olvidarse de sí mismo, adueñarse de cada personaje y demostrar que en Panamá hay talento para sorprender dentro y fuera del escenario.

¿Quién logrará llamar primero la atención del productor? Falta poco para descubrirlo. ¡Que nadie se confíe, porque aquí no basta con cantar!