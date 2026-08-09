¡Una probadita de lo que viene! Tu Cara Me Suena llegó a Los Andes Mall

El elenco completo compartió con el público durante una tarde de dinámicas, sorpresas y diversión, a pocos días del estreno de Tu Cara Me Suena 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cuenta regresiva para el estreno de Tu Cara Me Suena 2026 ya se siente. Los ocho participantes de la nueva temporada llegaron a Los Andes Mall para compartir con el público durante una animación llena de dinámicas, sorpresas y diversión.

El Urri, Ale Merod, Rikiplops, “Ñero” Berastegui, Maisa Pérez Condacín, Yamilka Pitre, Anarkelys Arias y Vicente Chávez acompañaron las actividades preparadas para los visitantes, se tomaron fotografías y comenzaron a calentar motores antes de enfrentarse oficialmente a la competencia.

La actividad dejó una pequeña probadita del ambiente que acompañará la nueva temporada y permitió que los asistentes conocieran de cerca al elenco completo. Eso sí, todavía faltan las caracterizaciones, las coreografías y el esperado momento de descubrir qué artista deberá interpretar cada concursante.

Ocho estilos, una tarima y un solo objetivo: ¡robarse el show!

El encuentro en Los Andes Mall reunió a ocho personalidades con trayectorias, fortalezas y estilos completamente diferentes. Esa mezcla promete dar de qué hablar cuando comiencen las galas y cada uno tenga que dejar atrás su propia identidad.

Anarkelys Arias, “La Reina de los Suspiros”, y Yamilka Pitre, “La Dueña del Swing”, llegan respaldadas por su experiencia musical. Sin embargo, ambas tendrán el desafío de modificar sus voces, movimientos y estilos para convertirse en artistas que podrían estar muy alejados de lo que acostumbran interpretar.

Vicente Chávez, “El Pay de Limón”, ya adelantó que llega dispuesto a competir y mostrar su lado más impredecible. Aunque reconoce que el baile podría ponerlo a sudar más de la cuenta, promete entregarse por completo. Rikiplops, por su parte, tendrá la oportunidad de llevar la ocurrencia y energía que muestra en redes sociales a un escenario que pondrá a prueba mucho más que su capacidad para generar contenido.

Maisa Pérez Condacín, mejor conocida como “La Barbie”, aporta seguridad, carisma y una advertencia que ya dejó clarita: viene a “romperla”. Su experiencia frente a las cámaras podría jugar a su favor, pero también deberá demostrar cuánto puede transformarse y dejar atrás su propia personalidad.

A su lado estará Ale Merod, “La Loquita Priti”, quien promete sumar humor, autenticidad y una energía capaz de convertir cualquier momento en una fiesta. ¿Qué pasará cuando deba cambiar las ocurrencias por una coreografía exigente? Habrá que esperar a que el escenario responda.

Israel “Ñero” Berastegui y El Urri completan un grupo en el que tampoco faltará el humor. Ñero asegura que llegó para revolucionar la competencia, mientras que El Urri quiere reinar, aunque ya confesó que es “un tronco bailando”. Entre voces difíciles, pasos complicados y personajes inesperados, ambos tendrán bastante tela que cortar.

En Los Andes Mall los ocho estuvieron relajados y disfrutando con el público, pero dentro de la competencia la cosa se pondrá seria: tendrán que cantar, bailar, actuar y convencer al jurado de que pueden convertirse, al menos por unos minutos, en grandes estrellas de la música.

Voces, pasos y transformaciones: ¡aquí nadie se salva!

Ocho participantes, ocho estilos diferentes y una misma misión: conseguir la transformación más convincente de cada noche.

Aquí no bastará con aprenderse la letra de una canción. Los concursantes deberán copiar la voz, los gestos, la actitud y hasta los pasos de baile del personaje que les corresponda. En otras palabras, tendrán que olvidarse de sí mismos apenas se enciendan las luces.

Esa combinación de fortalezas, nervios y personalidades promete convertir cada presentación en una caja de sorpresas. Para algunos, la voz será el gran desafío; para otros, completar una coreografía sin perder el aire podría convertirse en la verdadera prueba de fuego.

También habrá espacio para las ocurrencias, las reacciones inesperadas y esos personajes que podrían sacar a más de uno de su zona de comodidad. Cada nueva asignación pondrá a prueba la capacidad de adaptación de los concursantes y les exigirá asumir voces, estilos y movimientos que quizá nunca imaginaron interpretar.

Nathalia González y Eddy Vásquez estarán al frente de la conducción, mientras que Dimelo Flow, Sandra Sandoval y Emilio Regueira tendrán la responsabilidad de evaluar cada transformación. La cuarta silla del jurado todavía guarda una sorpresa.

¡Anota la fecha! Tu Cara Me Suena 2026 está a la vuelta de la esquina

La visita a Los Andes Mall permitió que los seguidores conocieran de cerca a los ocho participantes y confirmó que las barras ya comienzan a activarse. Muy pronto llegará el momento de cambiar las sonrisas y fotografías por ensayos, nervios y presentaciones frente al jurado.

Tu Cara Me Suena 2026 se estrenará el miércoles 19 de agosto, a las 8:00 p. m., por TVN y TVN Pass, y acompañará al público cada miércoles con nuevas transformaciones.

Falta poco para que se enciendan las luces, comiencen las imitaciones y Panamá descubra quién tiene todo lo necesario para robarse el show. ¡La cita está hecha!