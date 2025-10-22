La Ministra se corona como la ganadora de Tu Cara Me Suena 2025 conquistando al público y al jurado

Entre nostalgia, risas y pura energía, la gran final de Tu Cara Me Suena fue una noche inolvidable: el jurado abrió el show convertido en Menudo, Miguel Varoni sorprendió con su presencia en la mesa, y los finalistas encendieron el escenario con transformaciones de otro nivel. De El General a Britney Spears, pasando por una poderosa Rihanna, el talento panameño brilló como nunca y al final, La Ministra se coronó como la gran ganadora de la temporada.

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de nueve espectaculares shows, imitaciones de alto nivel y noches llenas de risas, emoción y talento, llegó el momento más esperado de la temporada: la gran final de Tu Cara Me Suena. Una gala que no solo coronó al gran ganador, sino que también demostró por qué este formato sigue siendo uno de los favoritos del público panameño.

Desde el primer minuto, el ambiente en el set se sentía distinto. Había una mezcla de nostalgia, adrenalina y mucha expectativa. Los finalistas, La Ministra, Franklyn Robinson y Valeria Retally habían dejado huella durante toda la temporada, y tras una intensa semifinal se convirtieron en los tres grandes favoritos del público y el jurado. Cada uno llegó a la final con el deseo de demostrar que merecía ese título y, sobre todo, el cariño de los fans que los acompañaron semana tras semana.

El inicio: una explosión de nostalgia con sabor a Menudo

La gala arrancó con pura energía. El jurado y los presentadores decidieron que si era la última noche, había que comenzar por todo lo alto.Y así fue: ¡se transformaron en Menudo!

Con pelucas, pasos coordinados y una vibra ochentera que desbordaba el escenario, todos hicieron un opening que dejó a todos con la boca abierta. Los aplausos no se hicieron esperar. Fue un viaje directo a una época dorada de la música pop latina, donde más de uno en el público se puso de pie para corear.

Ese momento dejó claro algo: esta final no iba a ser una noche cualquiera, sino una gala legendaria.

Una presencia internacional: Miguel Varoni llega al jurado

Pero las sorpresas no pararon ahí. Cuando el público pensaba que ya lo había visto todo, apareció en la mesa del jurado el mismísimo Miguel Varoni, el reconocido actor colombiano recordado por su papel como Pedro el Escamoso, uno de los personajes más icónicos de la televisión latina.

Su llegada fue recibida con una gran ovación. Varoni, con su característico carisma y humor, se unió a los jueces locales para evaluar las últimas presentaciones de la temporada. Su presencia aportó un toque de elegancia, experiencia y mucha simpatía a la velada, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Y así, con el escenario encendido y el público en modo emoción total, comenzó la última función de esta temporada. Cada presentación tuvo su magia, su historia y su momento épico.

“Ella y Yo”: Gabo y Oriel Ospina dieron drama urbano al escenario

El primer turno fue de Gabo, acompañado de Oriel Ospina, quienes se metieron de lleno en el mundo del reguetón y la bachata al transformarse en Don Omar y Romeo Santos para interpretar el clásico “Ella y Yo”.

La química entre ambos fue electrizante, llena de picardía y ritmo. Con un vestuario perfectamente logrado y un juego escénico que arrancó risas y aplausos, este dúo abrió la noche con una energía imparable.

“Tesoro Mío”: Robin y Judy, el dúo más romántico de la temporada

Luego llegó el turno de Robin y Judy, quienes decidieron despedirse del programa como el primer y único dúo entre participantes.

Se transformaron en Guillermo Dávila y Kiara para interpretar “Tesoro Mío”, y el resultado fue pura magia. Entre miradas, sonrisas y una puesta en escena elegante y nostálgica, los artistas revivieron uno de los temas más románticos de los 80. Fue un número delicado, preciso y lleno de emoción.

El público los despidió con un aplauso largo y sentido, reconociendo su entrega durante toda la temporada.

“El Pindín Caliente”: MariGaby se roba el show con sabor típico

La tercera en subir al escenario fue MariGaby, y su elección fue un homenaje directo al folclore panameño: ¡se transformó en Sandra Sandoval!

Y es que sabemos que ni la misma Sandra que estaba de jurado estaba lista para verse en otra persona. Acompañada de Vladimir Bonilla, MariGaby puso a todos a bailar. La alegría, el vestuario típico, los movimientos auténticos y su voz desbordante hicieron que la presentación se convirtiera en uno de los momentos más celebrados de la noche.

Sandra Sandoval no pudo ocultar su emoción: se levantó a aplaudir y hasta soltó una carcajada orgullosa. Fue un momento único, lleno de identidad panameña.

“Pura Plena”: Kabliz y el ritmo de Comando Tiburón

El cuarto show fue una bomba de ritmo. Kabliz cerró su paso por el programa siendo Rolo, del icónico grupo panameño Comando Tiburón. Interpretó un mix de sus mayores éxitos, trayendo al escenario el espíritu fiestero y contagioso que caracteriza a la plena panameña.

Con bailarines, luces coloridas y una energía arrolladora, Kabliz hizo vibrar el set de Tu Cara Me Suena.

Los finalistas: tres estrellas, tres universos musicales

Y entonces llegó el momento que todos esperaban: las actuaciones de los tres finalistas. Cada uno preparado para brillar con todo, cada detalle cuidado al máximo, cada nota lista para hacer historia.

Franklyn Robinson revivió la era dorada de El General

El primero en abrir la parte más esperada de la noche fue Franklyn Robinson, y su entrada fue una explosión de energía. Se transformó en El General, leyenda viva del reguetón y del dancehall panameño, con un mix de sus canciones más icónicas.

Con paso firme, vestuario lleno de color y una coreografía electrizante, Franklyn puso a todo el público a bailar. fue un homenaje poderoso, lleno de ritmo y orgullo nacional. El jurado destacó su carisma y autenticidad: “Fue como ver a El General en su mejor momento.”

“Under My Umbrella”: La Ministra brilla como Rihanna

La segunda finalista en salir fue La Ministra, y su presentación fue puro lujo. Encarnando a Rihanna, interpretó el clásico “Umbrella” con una producción visual impecable: luces, lluvia artificial y un vestuario que gritaba diva total.

Su interpretación vocal fue sólida, elegante y cargada de actitud. Cada movimiento, cada nota, cada mirada, recordaba por qué La Ministra se convirtió en una de las favoritas del público.

“¡It’s Britney, Baby!”: Valeria Retally cierra la noche como una princesa del pop

Y para cerrar con broche de oro, Valeria Retally se apoderó del escenario con una transformación icónica: Britney Spears.

Con peluca rubia, uniforme colegial y una coreografía milimétrica, interpretó “...Baby One More Time”, reviviendo el fenómeno pop de los 90.Valeria derrochó energía, ternura y precisión, mostrando por qué fue una de las revelaciones del programa. Su presentación fue fresca, divertida y con ese toque rebelde que Britney hizo famoso. El público explotó en aplausos y coreó con ella hasta el final.

El momento más tenso: La votación

Para esta gran final, el público tenía en sus manos el 50% de responsabilidad mediante las votaciones, pero, la mesa de jurado debía tomar una decisión puntuando del 9 al 12 a los tres finalistas, aquí las respuestas que otorgaron:

SANDRA SANDOVAL

Franklyn - 10

La Ministra - 12

Valeria Retally - 9

EMILIO REGUEIRA

Franklyn - 9

La Ministra - 12

Valeria Retally - 10

MIGUEL ESTEBAN

Franklyn - 9

La Ministra - 12

Valeria Retally - 10

MIGUEL VARONI

Franklyn - 10

La Ministra - 12

Valeria Retally - 9

💰 Los premios: una noche que valió oro

Tras tantas emociones, llegó el momento que todos esperaban: el anuncio de los ganadores. Las luces bajaron, la música se detuvo, y los tres finalistas esperaban tomados de la mano.

El primer lugar de Tu Cara Me Suena Panamá 2025 se llevaría nada menos que un Toyota Yaris Cross 2026 y un premio de 10 mil dólares. El segundo y tercer lugar tampoco se irían con las manos vacías: había 5 mil dólares para el segundo y 3 mil dólares para el tercero.

Los jueces destacaron la entrega de todos los participantes, el crecimiento personal de cada uno y la magia que lograron llevar a cada show. La tensión se apoderó del set, los fans gritaban los nombres de sus favoritos y la emoción se sentía hasta en las cámaras. Y finalmente, ¡el momento de la verdad llegó!

La gran ganadora de Tu Cara Me Suena Panamá 2025 fue… ¡La Ministra!

Con su poderosa interpretación de Rihanna, La Ministra conquistó al jurado y al público recolectando el 55% de los votos, llevándose el título y el premio mayor . El segundo lugar fue para Valeria Retally que logró un 28% de los votos, quien deslumbró como Britney Spears, mientras que Franklyn Robinson ocupó el tercer lugar con un 17% de la votación, cerrando con broche de oro su imitación de El General.

Las tres estrellas se abrazaron emocionadas en el escenario, mientras el público aplaudía de pie reconociendo su entrega, talento y carisma.

Un cierre con orgullo panameño

La gran final de Tu Cara Me Suena Panamá fue mucho más que una competencia. Fue una noche donde la música, el talento y el humor panameño se unieron para crear uno de los shows más memorables del año.El público se despidió entre risas, lágrimas y aplausos, mientras los finalistas agradecían el apoyo de todos.

El show no solo coronó a una ganadora, sino que celebró a un país lleno de creatividad, disciplina y pasión por el entretenimiento. Con una producción impecable, invitados de lujo como Miguel Varoni, homenajes a grandes artistas y momentos que quedarán para siempre en la memoria de los fans, esta final se consolidó como un verdadero espectáculo televisivo.

Y así, entre luces, música y aplausos, Tu Cara Me Suena Panamá 2025 cerró su temporada con un mensaje claro: ¡Nos vemos en el 2026!