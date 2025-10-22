Franklyn Robinson se lleva el tercer lugar en Tu Cara Me Suena 2025

Franklyn se llevó el 17% de los votos totales.

Franklyn Robinson se lleva el tercer lugar en Tu Cara Me Suena 2025
22 de octubre 2025 - 22:15

¡Así se vivió la final de Tu Cara Me Suena!

Temas relacionados

Tu Cara Me Suena 2025 Musica Panamá
Si te lo perdiste
stats