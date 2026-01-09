Proyecto de biblioteca de San Miguelito gana fondo Iberbibliotecas 2025

El proyecto ganador, titulado “Construyendo comunidad a través de la lectura”, tiene como objetivo fortalecer la gestión de la biblioteca y ampliar el acceso a la lectura y a la cultura a nivel comunitario en San Miguelito.

San Miguelito/El proyecto de renovación de la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, ubicada en el distrito de San Miguelito, fue seleccionado como uno de los 23 ganadores de la 13.ª Convocatoria de Ayudas Iberbibliotecas 2025, según informó el Ministerio de Cultura.

En esta convocatoria participaron 176 proyectos de distintos países de Iberoamérica, de los cuales 125 avanzaron a la etapa de preselección. Finalmente, Panamá quedó incluido en el grupo de proyectos seleccionados, junto a propuestas de España, México, Colombia, Chile y Brasil.

El proyecto ganador, titulado “Construyendo comunidad a través de la lectura”, tiene como objetivo fortalecer la gestión de la biblioteca y ampliar el acceso a la lectura y a la cultura a nivel comunitario en San Miguelito.

La iniciativa fue presentada por Micdonia Quirós, bibliotecaria del Ministerio de Cultura, quien explicó que identificó esta convocatoria internacional como una oportunidad para impulsar la modernización del espacio cultural.

"Mi motivación surge desde que conocí la visión del Ministerio de Cultura por convertir la biblioteca de San Miguelito en un modelo a seguir", señaló Quirós, al tiempo que dijo comprender que el objetivo requería no solo mejoras en infraestructura, sino acciones para fortalecer la lectura como eje de integración. "Consciente de los recursos limitados que suelen tener las bibliotecas, Iberbibliotecas se convirtió en el aliado estratégico para hacer realidad esta transformación", añadió.

Tras la asignación del fondo, el Ministerio de Cultura informó que dará inicio a la fase operativa del proyecto, que contempla mejoras administrativas y operativas en la sede, la implementación de nuevas actividades de fomento a la lectura y la aplicación de mecanismos de medición para evaluar el impacto del proyecto en el distrito de San Miguelito.

