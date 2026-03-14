El Ballet Nacional de Panamá presenta su agenda artística 2026 con más de 30 actividades

La temporada 2026 también marcará una nueva etapa para la compañía con la incorporación de nuevos bailarines internacionales al elenco, lo que permitirá fortalecer el intercambio cultural y elevar el nivel técnico del cuerpo artístico.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ballet Nacional de Panamá, adscrito al Ministerio de Cultura de Panamá, presentó oficialmente este 13 de marzo su Agenda Artística 2026, una temporada que incluirá más de 30 actividades entre grandes producciones del repertorio clásico, galas especiales, un festival internacional y giras dentro y fuera del país.

Durante la conferencia de prensa también se destacó el impacto alcanzado por la compañía en 2025, cuando más de 47 mil personas asistieron o participaron en sus presentaciones, reflejando el creciente interés del público panameño por la danza.

La temporada iniciará con uno de los títulos más emblemáticos del repertorio universal, El lago de los cisnes, que se presentará del 27 al 29 de marzo en el Teatro Nacional de Panamá. La obra contará con coreografía de Konstantin Kostjukov y la participación de bailarines invitados.

En abril, la compañía realizará una gira internacional en México del 14 al 19, como parte de su estrategia para fortalecer el intercambio artístico y cultural con otros públicos y compañías.

Ese mismo mes se celebrará el Día Internacional de la Danza con funciones especiales el 25 y 26 de abril en el Teatro Nacional, donde se presentará un repertorio que reunirá piezas del ballet clásico y contemporáneo.

La programación continuará con la producción El corsario, con coreografía de David Makhateli, que subirá a escena del 7 al 10 de mayo en el Teatro Anayansi, una obra reconocida por su virtuosismo técnico y espectacularidad escénica.

En junio, Panamá será sede de un Festival de Danza que reunirá a artistas nacionales e internacionales. El evento incluirá una gala de apertura el 3 de junio, presentaciones del festival el 4 y 5, y una gala de clausura junto a la Gala Juvenil el 6 de junio en el Teatro Balboa Torres Torrijos.

Para la segunda mitad del año, una de las producciones más esperadas será Romeo y Julieta, con coreografía de Sophie Sarrote, que celebrará el 55 aniversario del Ballet Nacional de Panamá. Las funciones se realizarán del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre en el Teatro Nacional.

La programación continuará en octubre con el clásico La bella durmiente, que se presentará del 23 al 25 de octubre en el Teatro Nacional, una de las obras más majestuosas del repertorio clásico.

Entre los coreógrafos internacionales que participarán en la temporada destaca Eduardo Blanco, quien mantiene una estrecha relación con la compañía desde 2016 y ha creado piezas neoclásicas que forman parte del repertorio del Ballet Nacional.

El cierre de la temporada llegará con el clásico navideño El cascanueces, nuevamente bajo la dirección coreográfica de David Makhateli. Las funciones se realizarán del 5 al 13 de diciembre en el Teatro Nacional, seguidas de una gira nacional que llevará la producción a Boquete y Colón, además de presentaciones el 21 y 22 de diciembre en el Teatro Anayansi.

La temporada 2026 también marcará una nueva etapa para la compañía con la incorporación de nuevos bailarines internacionales al elenco, lo que permitirá fortalecer el intercambio cultural y elevar el nivel técnico del cuerpo artístico.

Con esta programación, el Ballet Nacional de Panamá reafirma su misión de acercar la danza al público, impulsar el talento nacional y promover el intercambio cultural a través de producciones de alto nivel artístico. El 2026 se proyecta así como un año de intensa actividad y celebración para el desarrollo del ballet en el país.