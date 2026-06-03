Mundial 2026| Javier Aguirre: DT de México busca su primera victoria ante Sudáfrica en el juego inaugural

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

México/Con la selección mexicana "en su mejor momento" a una semana del inicio del Mundial 2026, Javier Aguirre intentará sumar ante Sudáfrica su primera victoria como entrenador frente a ese rival, en el duelo inaugural del 11 de junio.

Este jueves en Toluca, la selección mexicana se medirá a Serbia en su último partido de preparación para la Copa del Mundo, antes de enfocarse en el duelo ante los Bafana Bafana en el estadio Azteca.

"Sudáfrica es un equipo aguerrido, no tiene propiamente el estilo africano ni tampoco el europeo, es un mix con un técnico belga [Hugo Broos] que sabe mucho de trabajo táctico", dijo Aguirre en rueda de prensa.

"El Vasco" Aguirre ha enfrentado dos veces a la selección sudafricana. Con México empató 1-1 en la inauguración del Mundial 2010 y al frente de Egipto perdió 1-0 en la Copa África de Naciones, en 2019.

"Esperemos que esta sea la buena. Los respetamos mucho", señaló el estratega mexicano.

A una semana del inicio de la Copa del Mundo, Aguirre señaló que la selección mexicana se encuentra "en el mejor momento físico, atlético y mental".

Subrayó también que en 22 meses de gestión el combinado ha tenido una evolución táctica "con distintos sistemas".

El entrenador del Tri comentó que la alineación del jueves contra Serbia no necesariamente será la que abrirá el Mundial el 11 de junio, pero garantizó que "juegue quien juegue, el sistema debe ser el mismo".

"Tienen que prevalecer la salida de balón, los movimientos ofensivos, la recuperación de la pelota, la presión alta y la baja, el balón detenido. Creo que todo eso ya ha permeado en el grupo", detalló.

Te puede interesar: Mundial 2026| Se prohíbe a fanáticos llevar agua embotellada a los estadios durante el torneo

En cuanto a la recuperación de sus jugadores operados, Aguirre aseguró que César Huerta, extremo del Anderlecht, y Santiago Giménez, "los que más me preocupaban", trabajan al ritmo del grupo.

Con 30 años cumplidos como director técnico, Aguirre se mostró "muy afortunado" de estar a punto de participar en su quinto Mundial, tercero como entrenador después de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

"Es increíble que esté yo aquí, a unos cuantos días del torneo mundial en mi casa", añadió Aguirre, quien como jugador fue seleccionado mexicano en el Mundial de 1986.

Sobre sus planes después del Mundial, el veterano entrenador comentó: "No tengo ni zorra idea. Lo que diga Silvia (su esposa). Yo me iba a retirar a los 50 años, y ya tengo 67".

Aguirre aseguró que en cuanto termine su compromiso con la selección después del Mundial, su auxiliar Rafael Márquez, exdefensor del Barcelona, "está más que preparado para continuar".