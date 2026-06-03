Mundial 2026| RD Congo vs Dinamarca: 'Leopardos' se ponen a prueba en un terreno neutral

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Bélgica/La República Democrática del Congo consiguió un meritorio empate 0-0 ante una Dinamarca sin pólvora este miércoles en Lieja (Bélgica), en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, que se inicia la semana próxima.

Impulsados por 23.000 hinchas, muchos de ellos de la diáspora congoleña residente en Bélgica y los países limítrofes, los jugadores africanos dieron una buena imagen en defensa y no tanto en ataque.

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La República Democrática del Congo, que en el Mundial jugará en el Grupo K ante Portugal, Colombia y Uzbekistán, se ha venido preparando en las instalaciones del equipo belga Standard de Lieja, como medida ante la epidemia de ébola que vive su país.

Los 'Leopardos' volarán el viernes a España, donde esperan jugar un segundo y último amistoso. Iban a jugar inicialmente ante Chile el 9 de junio en La Línea de la Concepción (Andalucía, sur), pero el partido fue suspendido por la alcaldía de esta localidad por "prudencia" ante la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo.

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Se siguen estudiando alternativas para la posible disputa de ese amistoso.

Dinamarca no logró clasificar al Mundial 2026, al caer en marzo en el repechaje europeo con República Checa.