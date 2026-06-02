Mundial 2026: Localidad española no autoriza el partido amistoso entre Chile y RD Congo por brote de ébola

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Madrid, España/El alcalde de la Línea de la Concepción, Juan Franco, prohibió la celebración en esta localidad del sur de España del partido amistoso entre Chile y la República Democrática del Congo, debido al brote de ébola en el país africano.

"Acabo de dictar el decreto por el cual no se autoriza la celebración del partido previsto para el próximo día 9 de junio en el estadio municipal entre las selecciones de la República Democrática del Congo y Chile", dijo Franco en un audio difundido por su ayuntamiento este martes.

El alcalde de La Línea basa su decisión en "una cuestión de prudencia sanitaria", siguiendo recomendaciones del departamento de sanidad del gobierno regional.

La decisión también se basa "en un informe emitido por el jefe del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de la Línea que desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios que podrían existir".

Franco lamenta la decisión, pero la considera "la más prudente" a la vista de la situación que se vive en el país africano "en relación al virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo".

El alcalde de La Línea ya había advertido el lunes que no autorizaría el partido si no recibía garantías sanitarias respecto al mismo.

El partido contra Chile es el segundo encuentro amistoso que tenía previsto disputar la selección congoleña en Europa en el marco de su preparación para el Mundial 2026.

La República Democrática del Congo tiene previsto jugar el miércoles en Lieja (Bruselas) contra Dinamarca.

Un responsable de prensa de la selección congoleña señaló a la AFP el pasado 21 de mayo, que el equipo anuló el inicio previsto de su concentración en Kinshasa y la trasladó a Bélgica, sin precisar el motivo del cambio de planes.

"Ningún jugador que milita en un equipo del país ha sido convocado" por la selección, precisó.

La República Democrática del Congo se enfrentará en su grupo mundialista, el K, con Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Chile, por su parte, tiene previsto disputar un amistoso contra Portugal el 6 de junio en Oeiras, junto a Lisboa.