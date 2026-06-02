Tragedia: hallan sin vida a Matt Brown del reality 'Alaska: hombres primitivos'

La comunidad de seguidores enfrenta un momento de conmoción tras conocerse la muerte de uno de los integrantes más reconocidos del programa emitido por Discovery Channel.

Matt Brown, de 43 años, había sido reportado como desaparecido días atrás y finalmente fue encontrado sin vida en un río del estado de Washington, en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su hermano, Solomon Isaiah “Bear” Brown, quien compartió detalles de la situación a través de sus redes sociales. Según explicó, la familia recibió la confirmación de que el cuerpo localizado por las autoridades correspondía a Matt, luego de varios días de intensa búsqueda.

En su mensaje, Bear expresó el impacto que generó la tragedia entre sus seres queridos y reveló las primeras hipótesis que manejan de manera preliminar. “Encontraron un cuerpo en el río y fue identificado positivamente como el de Matt. Sinceramente, nunca hubiera sospechado que se haría daño. Luchó durante mucho tiempo, como ya mencioné, y me preocupaba que terminara con una sobredosis o algo así. No pensé que se lastimaría”, manifestó.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una conclusión definitiva sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento. La investigación continúa y se espera que el informe forense determine con precisión qué ocurrió durante las horas previas a la desaparición del exintegrante del popular programa televisivo.

Mientras avanzan las pesquisas, Bear Brown también compartió información relacionada con los primeros hallazgos. “Parece que la herida fue autoinfligida. Obviamente, el forense aún tiene que examinarlo, pero pensé que debían saber que se trata de él”, señaló en una publicación dirigida a quienes seguían de cerca el caso.

La búsqueda de Matt Brown comenzó luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre una persona vista cerca de una zona baja del río Okanogan. De acuerdo con el reporte inicial, un testigo observó a un hombre sentado en el lugar y posteriormente escuchó un ruido antes de verlo boca abajo en el agua. Según esa versión, la corriente terminó arrastrándolo río abajo.

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A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo de rescate que involucró equipos especializados por aire, tierra y agua. Durante más de 72 horas, los grupos de búsqueda recorrieron distintos sectores de la zona con la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, cuando las labores estaban próximas a concluir, finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo.

Los informes conocidos hasta ahora también indican que junto al lugar donde fue localizado Brown se encontró un arma de fuego, un elemento que forma parte de la investigación y que será analizado por las autoridades competentes.

La figura de Matt Brown alcanzó notoriedad internacional gracias a su participación en “Alaska: hombres primitivos”, un reality que estuvo al aire entre 2014 y 2022 y que mostraba la vida de la familia Brown en entornos remotos, alejados de las comodidades urbanas. Su presencia en pantalla lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del programa.

En 2019 decidió apartarse de la producción para enfocarse en asuntos personales relacionados con sus problemas de adicción y su proceso de recuperación. Tras dejar la televisión, encontró una nueva audiencia en plataformas digitales, especialmente en YouTube, donde compartía experiencias de vida, reflexiones y avances en su recuperación. Su canal superó los 65.000 suscriptores y acumuló cerca de ocho millones de visualizaciones, consolidando una comunidad que siguió de cerca su trayectoria más allá de la pantalla.